El Chavo del 8 en Salta: así fue la segunda y última presentación del elenco de la vecindad en la provincia

Pese al paso del tiempo, El Chavo del 8 aún es una de las series de televisión más consumidas en América Latina: la serie "Chespirito, sin querer queriendo" en HBO Max fue furor, como así también los capítulos de la vecindad (y El Chavo animado) en Netflix. En los 80' los actores mexicanos hicieron exitosas giras y en dos oportunidades visitaron Salta, donde fueron recibidos como rockstars, y El Tribuno pudo confirmar los arribos del elenco encabezado por Roberto Gómez Bolaños.

La presentación de El Chavo en una publicidad de diario El Tribuno.

Tras la primera publicación con videos y fotografías de los shows en Gimnasia y Tiro el 7 de diciembre de 1980 y su regreso años más tarde, en esta nota te cuenta cómo fue la segunda y última visita, el 18 de diciembre de 1987 en el estadio Ciudad de Salta (como se llamaba antes al Delmi).

La nota de El Tribuno del miércoles 16 de diciembre.

"El Chavo y su pandilla"

"El próximo viernes a las 20.30, en el estadio Ciudad de Salta, se presentará El Chavo, Chespirito y toda su pandilla. Roberto Gómez Bolaños, creador de todos los populares personajes en programas televisivos, llegará acompañado de Rubén Aguirre "El Profesor Jirafales"; María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina (foto)"; Florinda Meza "Doña Florinda" y "La Popis"; Edgar Vivar como "El Sr. Barriga" y "Ñoño"; Angelines Fernández "La Bruja del 71'"; Horacio Gómez "Godinez" y Raúl Padilla "Jaimito, El Cartero", además del personal técnico.

El diario del miércoles 16 de diciembre de 1987.

Gómez Bolaños pondrá en escena sketchs donde interpretará a sus tiernos personajes como "El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y el inolvidable "Chespirito", acaparando seguramente la atención de grandes y chicos, como lo gicieron durante años por la pantalla de televisión.

El actor mexicano y su compañía continuarán luego presentándose en otras provincias del país.

El elenco arribó a Salta tras su paso por Asunción de Paraguay y lo hizo en un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya. Este video fue encontrado por El Tribuno días atrás.

En el vuelo camino a "La Linda", es el profesor Jirafales (Rubén Aguirre) quien indica: “Atención por favor, pasajeros con destino a …(alguien le sopla el nombre) Salta, por favor abrochar sus cinturones que en unos momentos vamos a despegar”.

El video, una verdadera joya que fue grabado por María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina) y su esposo Gabriel Fernández, continúa. ”Estamos desembarcando de este avión que nos trajo desde Asunción del Paraguay hasta Salta. Este avión es español llamado CASA. Fue un vuelo muy bonito, muy hermoso, excepto porque hace mucho ruido”. Gómez Bolaños, Florinda Meza y otros actores caminan en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes en diciembre de 1987 antes de la segunda y última visita de El Chavo y su equipo.

La nota del viernes 18 de diciembre de 1987 en la sección Galería anuncia la llegada de la vecindad aunque tiene dos errores: indica que es la primera vez que estarán en Salta (las notas de archivo indican que se iba a presentar el sábado 6 de diciembre de 1980 en Gimnasia y Tiro y se postergó para el domingo 7 por las lluvias registradas ese día), y en esa oportunidad no estuvo Edgar Vivar.

Hoy llega El Chavo:

Hoy a las 20.30 en el escenario del estadio "Ciudad de Salta" se presentará el popular actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, creador e intérprete de los personajes "El Chavo", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito".

Estarán además el actor Rubén Aguirre "El Profesor Jirafales"; María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina (foto)"; Florinda Meza "Doña Florinda" y "La Popis"; Edgar Vivar como "El Sr. Barriga" y "Ñoño"; Angelines Fernández "La Bruja del 71'"; Horacio Gómez "Godinez" y Raúl Padilla "Jaimito, El Cartero", entre otros.

El elenco se presentó en el estadio "Ciudad de Salta", como se llamaba al Delmi en esa época. Archivo

La compañía se presentó con notable respuesta del público en Buenos Aires y en otras ciudades y es la primera vez que se presenta en Salta. El elenco, en su totalidad de mexicanos, es uno de los más exitosos desde hace barios años en la pantalla televisiva y llegó también al cine con una serie de películas, se trata de uno de los primeros en popularidad de la televisión hispanoamericana y vendrá acompañado de un grupo de técnicos en sonido, iluminación y escenografía.

El polideportivo Delmi (por Del Milagro, en referencia a los santos patronos de Salta), fue inaugurado en 1986. Archivo

El video y una emblemática foto en la llegada de El Chavo del 8 en 1980

Muchos dudaban de la llegada de El Chavo del 8 a Salta y hasta hace pocas semanas no había registros editados de los actores mexicanos en la provincia. Sin embargo este medio pudo recolectar diferentes pruebas que confirman la visita de los integrantes de la vecindad a estas tierras.

El folleto del anuncio en el diario El Tribuno del sábado 6 de diciembre de 1980.

En un video se puede ver al profesor Jirafales cargando sobre su falda a un bebé y a los actores ingresando por El Portezuelo frente a una multitud. Estas imágenes de la época muestran la avenida San Martín y luego en calle Buenos Aires antes de llegar a Caseros.

El periodista Gustavo Fantozzi con el elenco de El Chavo en el hotel El Huaico.

Gustavo Fantozzi, un reconocido periodista de Canal 11, tuvo la oportunidad de entrevistar al elenco de El Chavo en el hotel Huaico y envió a El Tribuno una foto de esa jornada, en la previa del espectáculo. También hay registros de la cobertura de este diario, especialmente tras anunciar la postergación de un día por las inclemencias climáticas.