Cuando el camuflaje falla: cocaína de máxima pureza oculta en cinturones en pleno centro salteño

El microcentro salteño es un territorio donde todo parece mezclarse: peatones apurados, comercios abiertos, tránsito constante. En ese paisaje urbano, un hombre avanzaba a pie por calle Deán Funes, cargando una caja de cartón semiabierta. No corría, no se ocultaba, no hacía nada que rompiera la lógica de una tarde cualquiera. Justamente ahí estaba la clave.

Al obserar al hombre, lefectivos de la Policía Federal Argentina intentaron identificar al hombre. La reacción fue inmediata: aceleró el paso e intentó evadir el control, una maniobra que terminó por sellar su suerte. Fue interceptado a pocos metros, en plena vía pública y sin que se produjeran incidentes.

Con la presencia de testigos, los agentes revisaron el contenido de la caja. Allí apareció el verdadero objetivo del traslado: cinco cinturones, modificados en su interior para ocultar envoltorios de cocaína. No se trataba de una sustancia diluida ni de restos de menor valor: las pericias preliminares indicaron que era cocaína de máxima pureza, fraccionada y lista para su distribución en distintos barrios de la Ciudad de Salta.

El pesaje confirmó que el cargamento superaba el medio kilo, una cantidad incompatible con el consumo personal y que refuerza la hipótesis de distribución urbana, un eslabón clave dentro de la cadena del narcotráfico que busca ingresar la droga desde los márgenes hacia el entramado barrial.

Un rol central en el operativo lo tuvo el personal de Aduanas, cuya intervención permitió confirmar la presencia de la sustancia ilícita mediante un scanner manual, tecnología que terminó de desbaratar el intento de camuflaje y dio respaldo técnico inmediato al procedimiento.

El detenido es un ciudadano boliviano de 29 años, quien quedó junto a la droga y los elementos secuestrados a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Carlos Martín Amad, con intervención de la Secretaría de la Dra. Rocío Mariscal, imputado por infracción a la Ley de Drogas.

Desde el ámbito investigativo señalaron que este tipo de maniobras apunta a disfrazar el traslado de estupefacientes dentro de la dinámica cotidiana de la ciudad, evitando rutas, vehículos o encomiendas tradicionales.