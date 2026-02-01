Video viral muestra la manipulación de una lampalagua y genera repudio en redes

El video comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas y se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa a varios jóvenes manipulando de manera imprudente a una lampalagua, una serpiente de gran tamaño característica del norte argentino. Según indicaron usuarios que compartieron el contenido, el episodio habría ocurrido en Bermejo, Bolivia, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre el lugar exacto de la filmación.

La escena muestra a la serpiente fuera de su entorno natural, siendo sostenida y expuesta como parte de una situación recreativa. El registro generó reacciones inmediatas de repudio, advertencias y llamados de atención por el trato indebido hacia la fauna silvestre, además del riesgo físico que implica este tipo de prácticas tanto para el animal como para las personas involucradas.

La lampalagua es una especie protegida y cumple una función clave en el ecosistema. Se alimenta principalmente de roedores y otros animales pequeños, por lo que resulta fundamental para el control natural de plagas en zonas rurales y periurbanas. A diferencia de lo que suele creerse, no es un animal agresivo y solo reacciona de forma defensiva cuando se siente amenazada o estresada.

Especialistas en fauna advierten que la manipulación innecesaria de estos animales genera un alto nivel de estrés, puede provocar lesiones internas y altera su comportamiento. Además, una serpiente sometida a este tipo de situaciones puede reaccionar de manera imprevisible, aumentando el riesgo de mordeduras u otros accidentes.

Desde organismos ambientales recuerdan que la fauna silvestre no debe ser capturada, trasladada ni manipulada. Ante la aparición de un animal de estas características en zonas pobladas, lo indicado es dar aviso a las autoridades competentes para que intervengan personal capacitado y se garantice la seguridad de todos.