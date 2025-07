Un escándalo sexual con el concejal López causó un cimbronazo político en La Libertad Avanza de Salta

Una denuncia lamentable generó un sacudón político en La Libertad Avanza en Salta. Es que trascendieron terribles audios del concejal libertario Pablo Emanuel López, en donde se da cuenta de una extorsión a una mujer de su partido a cambio de favores sexuales. El tema es que también se conoció una denuncia penal de esta persona, en donde lo acusa a López de violencia sexual, física y económica. Por la presión, López renunció a su banca en el Concejo, pero el partido aún no definió si lo va a expulsar de sus filas.

La denuncia de la chica, que según se supo ganó una banca como convencional constituyente en mayo pasado, ingresó a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y ya está siendo investigada. La mujer se presentó a realizar la denuncia con una abogada particular y entregó escritos y como pruebas chats que intercambió con el edil. Se supo que le dieron un botón antipánico. En el escrito, la joven detalla hechos aberrantes: fue víctima durante años de violencia física, económica, psicológica y sexual (fue obligada a tener sexo con terceros) en el marco de una relación iniciada en 2019 y que terminó en mayo de este año.

Audios

En tanto, lo que causó mayor revuelo ayer fueron los escandalosos audios. La conversación fue publicada por la mañana por el periodista Daniel Murillo. "Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300", dice la denunciante. "No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar", responde López. "¿No eran 500 mil pesos?", repregunta la mujer.

El tramo más grave de la conversación se da segundos después cuando López asegura que podría bajar los descuentos al sueldo de la víctima si la mujer accedía a tener relaciones sexuales con él. "Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos", propuso. La víctima sólo atinó a responder: "¡Crees que soy una puta!".

La renuncia

Luego de que se publicaran estos audios, el concejal López presentó su renuncia ante el Concejo Deliberante. En una nota en donde no hace ningún mea culpa, solo atina a decir que es víctima de una operación y que sufre hostigamiento. Ahora habrá que ver cuándo se reúnen los concejales, que ahora están de receso de invierno, para tratar el pedido de renuncia de un acorralado López.

Anoche circulaba que Luis Alejandro Papadopulos sería quien asuma la banca de López, ya que en la elección de 2023, Papadopulos estaba en séptimo lugar de la lista a concejales presentada en ese momento por Juntos por el Cambio, que en esa oportunidad ganó seis bancas.

Los libertarios

Mientras muchos varios dirigentes políticos repudiaron el accionar del concejal Pablo López, desde la Libertad Avanza Salta salieron a pronunciarse y señalaron que debe actuar la Justicia, pero que ellos rápidamente actuaron y le pidieron la renuncia a la banca que ocupa. Otro punto, afirmaron que al momento de pasar del PRO al sector libertario tenía una ficha limpia impecable, que ahora está super manchada. Ahora bien, lo que no atinaron a definir es si lo dejarán asumir la banca a fin de año, ya que López fue reelecto como concejal en mayo pasado. "La Junta Disciplinaria del partido definirá si lo expulsan", dijeron. También deberán analizar cómo los golpeó el escándalo sexual, a pocos meses de las elecciones nacionales.