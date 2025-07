Denuncian estafa millonaria por parte de una empresa de piscinas: hay más de 35 víctimas

"Me robaron el dinero y los sueños", resume Silvia Mendoza, una docente salteña que decidió invertir en una pileta para un proyecto familiar. A fines de marzo de 2024, eligió a Piscinas Salta, una empresa ubicada en calle Mendoza al 200, por sus aparentes garantías: página web activa, redes sociales con buenos comentarios y la representación de una marca reconocida como Luvi piscinas.

Pero lo que comenzó como un sueño terminó convirtiéndose en una estafa de grandes proporciones. Mendoza aseguró haber transferido mensualmente montos de 200 mil pesos (en concepto de mano de obra e instalación) a quien ella identificó gerente de la firma, Carlos Reales, además de 500 mil pesos por una bomba portátil. En total, el perjuicio económico que sufrió ronda los 1.750.000 pesos. Lo único que recibió fue el casco de la pileta, directamente de fábrica, pero a través de un financiamiento aparte.

"Decidí pagar más por lo que supuestamente ofrecían: instalación incluida y 15 años de garantía", explicó la docente. "Pero después de meses descubrí que el contrato no solo era irregular, sino que hasta falsificaron firmas. También hay denuncias similares por parte de gente de Tucumán y de representantes de la marca en el norte salteño".

El suyo no es un caso aislado. Según relata Mendoza, son más de 35 las personas estafadas por el mismo modus operandi. Entre los testimonios que recopiló se encuentra el de Marcos Villegas, quien en noviembre de 2023 pagó cerca de $6 millones al contado por una pileta modelo Aruba. Nunca recibió nada. Otro caso es el de una familia de Campo Quijano, que entregó 2 millones en septiembre pasado por la mitad del valor de una pileta. También sigue esperando.

En enero de este año, el caso comenzó a escalar cuando un hombre hizo público que había pagado una pileta y no se la entregaron. A partir de allí, Mendoza comenzó a reclamar explicaciones. Contactó a la administrativa de la firma, Valeria Cuellar, quien le informó que ya no trabajaba allí por falta de pagos. Le pasó el contacto de Reales, quien luego de varias excusas, finalmente dijo que era "un empleado más" y que debía reclamar a terceros.

"Le transferí a él, no puede desligarse. Vi que otros también eran estafados y denuncié. En abril fue la última vez que logré hablar con él", relata Mendoza. Su caso hoy está radicado en la Fiscalía Penal 2, dentro de un expediente que ya acumula dos denuncias más por hechos similares.

Una cadena de gente involucrada

"Las irregularidades son un montón, comenzando porque entregaban contratos con firmas falsificadas, es gravísimo. Después, como con el caso de Veliz, nosotros nos dirigimos directamente a la oficina de la marca o empresa, supuesta empresa, un local oficial donde se supone todo debería haber estado en regla para comercializar y ofrecer un servicio", sostuvo la docente Silvia Mendoza, una de las 35 personas víctimas de estafas con piletas en la provincia. Según señaló, los mismos de Piscinas Salta siguen trabajando "encubiertos" en otra empresa del mismo rubro.

Ampliación de denuncia

Mendoza afirma que Reales no solo está siendo investigado por múltiples estafas, sino que sería socio encubierto de otra reconocida firma de piscinas en Salta, y que tras exponerse públicamente, comenzó a ser hostigada. "Me bloquearon masivamente y me inhabilitaron las redes sociales. La familia de Reales me agrede y dice que lo quiero escrachar. Pero no es escrachar: es evitar que siga robando. No quiero que otras familias sufran lo que yo viví".

Según denuncia, Reales tiene ciudadanía española y teme que abandone el país sin que la Justicia actúe. Por eso ampliará su denuncia no solo por las amenazas y agresiones, sino también por encubrimiento de parte de otras personas que lo estarían protegiendo.

Capturas que la damnificada hizo de Piscinas Salta.

"Soy docente, y sé que muchas personas sienten miedo o vergüenza al denunciar. Yo no espero recuperar el dinero, pero sí quiero que se sepa quién es este hombre y quiénes lo ayudaron. Porque acá no se trata solo de plata: se trata de sueños rotos, de proyectos familiares que se destruyen por la ambición de estafadores que siguen actuando con total impunidad".

En los últimos años son varios los casos por estafas en la provincia, tantos que parecería ser un escenario propicio para este tipo de delitos. Algunos ya fueron juzgados y sentenciados, otros están en camino a hacerlo pero otros tantos siguen bajo el indignante manto de la impunidad.

Entre las estafas que constituyen causas complejas y con perjuicios millonarios se encuentra el caso de la Compañía Privada de Finanzas e Inversiones que tiene a unas 400 víctimas por 12 millones de dólares. Están involucrados Jorge Alejandro Rigourd, Hugo Roberto Ibarra y María Mercedes Ibarra. Una causa penal que por el momento sigue estancada.