Taiana sobre Lula: “Es un día oscuro para la democracia en América Latina”

El excanciller y actual diputado del Parlasur Jorge Taiana afirmó hoy que ‘es un día oscuro para la democracia en Brasil y en América Latina‘ al referirse a la decisión judicial que ordena la detención del ex presidente Luiz Inacio ‘Lula‘ Da Silva en la causa donde fue condenado por haber recibido un departamento de parte de una constructora.

‘Buscan sacarlo de la carrera electoral, encabeza las encuestas, tiene un amplio apoyo popular y evidentemente el poder económico, parte de un poder mediático, el poder financiero y sectores del aparato de justicia a toda costa quieren impedir que Lula vuelva a ser presidente‘, sostuvo Taiana.

De todos modos, el dirigente opositor aseveró que ‘técnicamente Lula puede ser candidato hasta agosto, a menos que tomen una decisión‘ en contrario desde la justicia electoral.

Comentó que mantiene contacto con Lula y que hace unos 10 días compartió algunas de sus actividades proselitistas en territorio brasileño y, desde esta perspectiva, aseguró que el ex mandatario ‘se encuentra bien, es un hombre muy firme‘.

‘(Lula) dijo hace unos días una frase tremenda: ’Yo no entiendo cómo poner un plato de comida en los que no tienen comida ha producido tanto odio en aquellos que le sobra la comida y la tiran‘, relató.

Taiana insistió en que lo que sucede en el vecino país ‘no se llama ni juicio, ni lucha contra la corrupción, ni nada; esto se llama ’evitemos que el hombre más apoyado de Brasil para ser presidente no pueda ser candidato’‘.

‘Es muy triste y nos afecta a todos, es la reacción de sectores conservadores contra la política de distribución del ingreso y de mayor justicia social que llevó adelante Lula en sus 8 años de gobierno‘, enfatizó.

Agregó que no duda en sostener que ‘esto es una especie de culminación, un segundo acto del golpe parlamentario con que sacaron a Dilma Rousseff con un impeachment parlamentario‘.

‘Segundo acto por el que ahora quieren detener a Lula por un delito que en todo el proceso judicial no hay la más mínima prueba de que lo haya cometido, violando su presunción de inocencia y claramente ejerciendo una decisión política‘, apuntó.