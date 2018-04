Manifestantes colapsan los accesos en su marcha a San Bernardo para apoyar a Lula

Manifestantes que marchaban esta mañana hacia Sao Bernardo do Campo en apoyo del condenado expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva colapsaron los accesos a esa ciudad del sur de San Pablo, mientras se producían cortes y bloqueos de rutas en distintos puntos del país en respaldo del líder opositor.

Los accesos a la ciudad donde se encuentra el sindicato metalúrgico en el que Lula comenzó su carrera política y donde eligió pasar las horas previas a su detención estaban congestionados por el tránsito de quienes acudían a respaldarlo, convocados por el Partido de los Trabajadores (PT).



En Sao Bernardo, mientras tanto, se puede ver personas llorando, gente durmiendo en las veredas, y familias del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) acampando en las calles, mientras en el gimnasio del sindicato algunos grupos de los movimientos sociales cantan de a ratos contra la cadena Globo y en defensa de Lula.

En tanto, la policía de caminos brasileña informó que existen al menos 15 cortes de rutas en todo el país por parte de los movimientos sociales y de campesinos en defensa de Lula, el más importante en uno de los accesos a Curitiba, la ciudad del sur donde el ex mandatario debe presentarse antes de las 17, según la orden de arresto dictada ayer por el juez federal Sérgio Moro.

No obstante, voceros de prensa y el ex titular del PT Rui Falcao adelantaron que Lula no se presentará, aún cuando el máximo tribunal penal del país ya le rechazó el nuevo habeas corpus presentado esta mañana por sus abogados para evitar su detención.



Si Lula no se presenta en Curitiba antes de las 17, la Policía Federal deberá arrestarlo previsiblemente en el sindicato de Sao Bernardo, donde el PT convoca desde ayer a un gran acto para esta tarde.

De hecho, patrullas de la policía federal ya se encuentran en las proximidades del sindicato de los metalúrgicos esperando que se cumpla el plazo estipulado por Moro.

Mientras, el MST bloqueó hoy carreteras en al menos cinco estados en protesta contra la orden de arresto del ex presidente y el coordinador del movimiento, João Paulo Rodrigues, afirmó que cortarán 85 rutas durante el día.

Los agricultores cerraron uno de los principales corredores de carreteras de Bahía encendiendo neumáticos y ramas para cerrar la autopista. También bloquearon rutas en Paraná, Caídas del Iguazú, en el Pará y Sergipe.

En ese marco, el diputado y vicepresidente del PT, Paulo Texeira, denunció que un manifestante fue herido y hospitalizado tras el ataque de un hombre con un arma de fuego en un corte de la ruta BR 101, una carretera que atraviesa con sentido norte a sur 12 estados brasileños.

‘Gravísimo. La violencia y el fascismo están alcanzando niveles inimaginables en Brasil‘, posteó Texeira en su cuenta de Twitter.

Mientras los manifestantes continúan llegando a Sao Bernardo, la expectativa de la militancia petista es que cerca de 100.000 personas ocupen las inmediaciones del sindicato al final del día, informó el diario paulista Estado.

Lula, favorito en todas las encuestas para las presidenciales de octubre en Brasil, fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por haber recibido presuntamente un departamento de parte de la constructora OAS en retribución por favorecer a la firma en la obtención de contratos con Petrobras, en el marco de la Operación Lava Jato.