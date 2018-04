El Partido de los Trabajadores llamó a ocupar Curitiba y Brasilia hasta lograr la liberación de Lula

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, convocó hoy a la militancia a "ocupar" Brasilia y Curitiba, ciudad del sur del país en la que será recluido Luiz Inácio Lula da Silva, hasta que el expresidente brasileño sea liberado.

"Ahora mismo comenzamos la campaña. Vamos para Curitiba, vamos para Brasilia, vamos a acampar allá hasta conseguir la liberación del compañero Lula", dijo Hoffmann a las puertas del sindicato donde el expresidente se atrincheró después que el juez Sergio Moro dictó una orden de prisión en su contra, a la que resistió hasta hoy, cuando anunció su entrega.

Hoffmann se dirigió a miles de personas que se apiñaron desde el pasado jueves frente a ese sindicato en apoyo al expresidente y aseguró que desde mañana las fuerzas de izquierda "estarán en Curitiba y en Brasilia, en este último caso exigiendo la libertad de Lula ante "los magistrados golpistas de la Corte Suprema".

"No vamos a descansar", enfatizó la presidenta del PT, cuando Lula aún estaba en el sindicato tras dirigirse a sus simpatizantes y anunciar que se iba a presentar a las autoridades para comenzar a cumplir la pena de doce años que le fue impuesta por corrupción asociada a los escándalos en la estatal Petrobras.

El discurso

En la que fue su última aparición pública ante sus seguidores antes de ir a la cárcel, Lula afirmó que acatará la orden de prisión para mostrar "lo que es responsabilidad" y "probar" su inocencia.

"No estoy por encima de la Justicia. Si no aceptase la justicia no habría creado un partido político sino promovido una revolución", agregó, pero apuntó: "Creo en la Justicia, pero en una Justicia justa, con un proceso basado en pruebas concretas".