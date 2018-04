Las frases más importantes de Lula en su último discurso antes de ir preso 

El ex presidente brasileño Lula da Silva habló frente a la sede del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo

Con fuertes palabras, ex presidente de Brasil anunció que se iba a entregar a la policía para cumplir la condena que ordenó el juez federal Sergio Moro de 12 años y medio de prisión y finalmente así lo hizo. Estas son las frases más importantes del discurso que dio en un improvisado escenario en la puerta del sindicato de metalúrgicos.

‘Voy a cumplir la orden de cárcel (à) y cada uno de ustedes se trasformará en un Lula‘.

‘Este cuello aquí no se baja. Voy con la cabeza alta y voy a salir sacando pecho de allí‘.

‘Saldré de ésta más grande, más fuerte, más verdadero e inocente porque quiero demostrar que fueron ellos quienes cometieron el delito político de perseguir a un hombre que tiene más de 50 años de historia política‘.

‘No voy a parar porque ya no soy un ser humano, soy una idea, una idea mezclada con vuestra idea‘.

‘Yo no estoy escondido, voy a ir hasta sus narices para que sepan que no tengo miedo, que no voy correr y para que sepan que voy a demostrar mi inocencia‘.

‘Cuantos más días me dejen allí, más Lulas nacerán en este país‘.

‘No sirve de nada tratar de parar mi sueño, porque cuando yo pare de soñar, soñaré a través de sus cabezas‘.

‘Ellos piensan que todo lo que pasa en este país ocurre por mi culpa‘.

‘Soy el único ser humano que está siendo procesado por un apartamento que no es suyo‘.

‘Soy un ciudadano indignado porque no les perdono que hayan transmitido a la sociedad la idea de que soy un ladrón‘.

‘De lo que ellos no se dan cuenta es de que cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño‘.

Simpatizantes de Lula da Silva impidieron al expresidente de Brasil salir para entregarse a las autoridades. Aquí toda la información >> https://t.co/eoOsYjaPRX pic.twitter.com/EJ6tvkxPEI — CNN en Español (@CNNEE) 7 de abril de 2018

‘Si es por ese crimen, el de llevar a los pobres a la universidad, a los negros; que los pobres puedan comprarse un auto, ir en aviónà Si ése es el crimen que cometí, voy a continuar siendo un criminal en este país, porque voy a hacer mucho más‘.

‘Su gran sueño [de las élites y el poder mediático, ndlr] es que yo no sea candidato. El otro es la foto de mi detención. Estoy imaginando la excitación de [la revista] Veja, de Globoà Van a tener orgasmos múltiples‘.