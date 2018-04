El 95% de los universitarios utiliza menos de 100 pases

Desde este año, los estudiantes tienen un tope de 100 pasajes gratuitos para viajar en los colectivos de Saeta. Un grupo de jóvenes agrupados en el Colectivo Estudiantil de Salta hizo sentir su reclamo en las calles e incluso increparon al gobernador Juan Manuel Urtubey, a la salida de la Universidad Nacional de Salta.

Según la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), el 95 por ciento de los estudiantes universitarios utiliza menos de 100 pasajes por mes. El presidente de la AMT, Federico Hanne, remarcó incluso que el 80 por ciento de los beneficiarios usa unos 50 viajes gratuitos al mes.

Con esas cifras, Hanne cruzó a los jóvenes que el viernes se manifestaron en la avenida Tavella. Esos alumnos quieren que vuelva el Pase libre, sin restricciones, como había instrumentado el Gobierno provincial en 2014

La gratuidad cubre al 45 por ciento de los usuarios del transporte público, según registros de la AMT. Alcanzan a más de 150.000 estudiantes y a cerca de 35.000 jubilados.

"Se dio una confusión y desnaturalización de lo que es el tema del boleto gratuito. De hecho, boleto libre y gratuito, que es lo que se reclama, no existe en ningún lugar del mundo. En Argentina, no hay ningún distrito que tenga pase libre", expresó el funcionario.

Hanne comparó Salta con otras jurisdicciones del país que tienen un sistema de gratuidades. Dijo que Misiones tiene 60 pases mensuales en el primario y secundario y 80 pases en el terciarios y universitarios; Tucumán, dos pases por día y el beneficiario tiene que asistir a una escuela pública; Rosario tiene un 50 por ciento de descuento en el valor del boleto.

Agregó que en Mendoza hay un 60 por ciento de descuento en el abono primario y 50 por ciento en el abono secundario. Córdoba, en tanto, tiene 40 pases mensuales.

"Que sea gratuito, no significa que no lo pague nadie, no lo paga el que usa, pero lo paga todo el resto de la sociedad y vos necesitás ponerle lógica. El Estado te ayuda y te garantiza que vos tengas las mejores condiciones para estudiar", afirmó Hanne.

Altos costos

"En el sistema interurbano de transporte, el 60 por ciento del costo está en personal por la cantidad de gente que requiere. Los salarios históricamente son los más altos. Cada vez es más caro transportar una persona en el transporte público", explicó el funcionario.

Los usuarios también deben pagar más para viajar en Saeta. Hasta julio está previsto un incremento escalonado de 50 centavos por mes hasta llegar a los $10,45.

La decisión se tomó tras el Pacto Fiscal que firmó la Provincia con la Nación para reducir el déficit fiscal. En ese marzo, se puso el tope de 100 boletos gratuitos a los estudiantes.

Hanne sostuvo que ante el fuerte costo de la prestación del transporte público es "imposible sostener" un régimen de gratuidades sin límites. "Atenta contra el mismo beneficio", argumentó.

"El derecho es el derecho a la educación, y hay un beneficio para ayudarte a que vos tengas ese acceso, pero si ese beneficio no está ordenado y establecido se termina cayendo en algún momento. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para poner por ley al boleto gratuito, para que se transforme en una política de Estado, hay un fuerte compromiso en relación con boleto gratuito", aseguró Hanne.

Irregularidades

Remarcó, por otra parte, que detectaron que unas 3 mil tarjetas no fueron utilizadas en corredores que vayan hacia una universidad.

Desde la AMT, según Hanne, proponían 60 pases libres y fue el gobernador quien estableció 100. Aseguró que no hay distrito que tenga pase libre porque es imposible de pagar y para que no se descontrole se puso un tope.

"Aquí hay un sector que como todo el mundo tiene el derecho a expresarse y a plantear lo que sea, pero no hay una defensa a los estudiantes, porque no hay un perjuicio a los estudiantes. La ley habla del boleto universitario, en ningún lugar está establecido que sea un pase libre ilimitado. Sería hasta una aberración jurídica si se plantea eso, porque tiene límites el propio sistema", remarcó el funcionario.

Por otra parte, el reclamo de los estudiantes sumó la adhesión de Adiunsa. Desde el gremio indicaron que el boleto gratuito sin restricción constituye una ayuda para que los alumnos puedan continuar sus estudios, sobre todo en un contexto de "crisis".

.