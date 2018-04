Sosa pedirá licencia en su banca de edil

Hace pocos días la Sala IV del Tribunal de Impugnación, decidió revocar el sobreseimiento dictado a favor de Carlos "Querubín" Sosa. El ahora concejal fue acusado en el año 2002 por diez hechos.

Al respecto, dijo: "La ley debe ser pareja para todos".

Y agregó que le llama la atención que la prosecución de la causa por la que se lo acusa de varios delitos siendo funcionario público, denuncias que tomaron curso allá por el año 2002, cuando era diputado nacional con licencia en el Ejecutivo municipal de Quijano.

El ahora concejal, abiertamente declarado opositor del intendente Manuel Cornejo, dejará el cargo de edil, si es que el pedido de su abogado no prospera en la intención de declarar inconstitucional la medida de revocatoria del sobreseimiento dictado oportunamente a su favor.

"En mayo se reanudan las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Campo Quijano y si no tengo dictamen a mi favor voy a ponerme a disposición de la Justicia. No me voy a amparar en fueros ni buscar el apoyo político para zafar. Que la justicia me juzgue, si tengo que ir preso acataré la medida, si no seguiré con mi vida".

Sosa, que llegó al Concejo haciendo oposición al actual jefe comunal y por "Cambiemos", se manifestó extrañado por "esta resolución de la justicia, cuando en Quijano han ocurrido otros hechos irregulares en la administración de Cornejo y la justicia ha hecho oídos sordos a las denuncias".

"Está claro que en Salta hay una ley para los rubios de doble apellido y otra para nosotros los morochos", disparó.

En caso de seguir encaminada la causa penal y que no prospera el pedido de inconstitucionalidad se esgrimiría caducidad de los tiempos procesales, el concejal tomaría licencia y asumiría Inés Lamas quien ocupaba el segundo lugar en su lista en las elecciones.

Sosa fue acusado en 2002 por los delitos de peculado (tres hechos) en concurso real con violación a los deberes de funcionario público (tres hechos), en concurso real con fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real con coacción (dos hechos).

Con fecha 28 de marzo se conoció que Antonio Omar Silisque y Luis Félix Costas, jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, decidieron hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía interviniente, revocando el sobreseimiento dictado a favor de Carlos Alberto Sosa.

Según consta en la resolución, los jueces tuvieron en cuenta que si bien en el caso está en juego el derecho del imputado de ser juzgado en un plazo razonable, por otro lado Sosa revestía el estado de funcionario público al momento de los hechos por los que se encuentra acusado, que son contra la administración pública.

Y destacaron que "el plazo que puede considerarse razonable a los fines de la no extinción de la acción penal son la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; la conducta de las autoridades judiciales, supuestos que no se cumplieron a lo largo del análisis efectuado al expediente".