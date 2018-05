Actos, protestas y marchas por el Día del Trabajador

Los partidos políticos de izquierda celebran el Día del Trabajador con actos en la Plaza de Mayo y en el Congreso, en tanto que los movimientos sociales se congregan frente al monumento "Canto al Trabajo", en avenida Paseo Colón de Buenos Aires.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), hará un acto en la Plaza de Mayo que, a la vez, se replicará en las principales ciudades del país con la consigna "Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores". En Buenos Aires, la cita es a partir de las 15.30 y contará, entre los oradores, a legisladores y diputados de los partidos políticos que integran el FIT.

Por su parte, el MST realizará un acto en Plaza del Congreso hoy, a partir de las 15, junto al Nuevo Mas, las dos fuerzas que componen Izquierda al Frente.

En tanto los movimientos sociales denominados "Los Cayetanos" -que integran la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- marcharán desde Constitución hasta el monumento "Canto al Trabajo", para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.

Durante la movilización insistirán con las reivindicaciones del sector, especialmente el pedido de sanción del proyecto de ley de emergencia alimentaria y el que propone que el 25% de la obra pública sea realizada por cooperativas.

Ollas populares

Barrios de Pie instaló ollas populares, a lo largo de la avenida 9 de Julio y a las 15 se unirán al acto en el Monumento de los Trabajadores.

Además, los referentes de los movimientos sociales presentarán el proyecto para construir una herramienta gremial unificada para todo el sector. "Necesitamos dar un paso más para seguir sintetizando las demandas comunes de la economía popular con una herramienta que represente la unidad de los movimientos populares en su pelea por el acceso a tierra, techo y trabajo", dijo a la agencia oficial Télam Esteban "Gringo" Castro, secretario general de CTEP.

El nuevo agrupamiento sindical llevaría el nombre de Sindicato Único de los Trabajadores de la Economía Popular (Sutep). Pero no cuenta con el acuerdo de la CCC, por razones que tienen que ver con los bases fundantes de esa organización surgida en 1994. "Se trata de un sindicato de nuevo tipo, que no tiene patrones. Si en la Argentina hay un 35% de trabajadores no registrados, un 25% es de la economía popular", explicó Castro al estimar que ese sector alcanzaría a unos cinco millones de trabajadores en todo el país.