Urtubey consideró que, desde la lógica, es difícil entender la falta de trabajo en el país

La Plaza Primero de Mayo, ubicada en barrio San José de esta ciudad, fue el escenario del acto en conmemoración por el Día Internacional del Trabajador, fecha instaurada en homenaje a los mártires de Chicago. Estuvo encabezado por el Gobernador Juan Manuel Urtubey y contó con la presencia de dirigentes y delegados de sindicatos de toda la Provincia.

Al inicio del acto, las autoridades depositaron ofrendas florales en nombre del Gobierno y pueblo de Salta y el Movimiento Obrero Organizado.

En el acto, el gobernador Urtubey señaló que “millones de trabajadores argentinos pueden disfrutar sabiendo que la dignidad del trabajo, la educación a sus hijos de ver a sus padres trabajando genera ese sueño que se convierte en realidad en cada una de esas familias que pueden vivirlo, pero hay otros que todavía sueñan con tener un trabajo”.

Consideró que, desde la lógica, es muy difícil entender que un país como el nuestro tenga que vivir la falta de trabajo.

Señaló que desde el Gobierno reafirman el principio de que si la economía no está al servicio del hombre no tiene sentido. “Nuestro principal desafío es dar sustentabilidad a los procesos productivos y económicos para que la variable de ajuste no sean los trabajadores”, resaltó.

Señaló que se deben encontrar variables que le den competitividad a los procesos productivos. “Hay que empezar a innovar buscando la competitividad en otro lado, en cómo mejorar la logística, en cómo mejorar la posición fiscal, en cómo mejorar el financiamiento para que pueda haber trabajo de verdad”.

El gobernador Urtubey destacó que en el sector público, el Gobierno provincial demostró claramente que no es necesario utilizar como variable de ajuste a los trabajadores. “Fuimos el primer y único Gobierno que no ha tocado ni un trabajador del Estado.



Hemos creado la Universidad Provincial de la Administración Pública, y junto a las organizaciones sindicales trabajamos para garantizar las condiciones de cada trabajador y generar desarrollo con equidad”.

Por su parte la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini destacó que la presencia de los gremios es un claro mensaje del acompañamiento al Gobierno provincial.

Señaló que ésta, “es una fecha de conmemoración por quienes lucharon por los derechos de los trabajadores y la debemos vivir con el optimismo de alcanzar una verdadera transformación, generando nuevas fuentes de trabajo para jóvenes, para las pymes. Debemos cuidar a nuestros trabajadores”.

“No somos indiferentes cuando se vulneran los derechos de los trabajadores. Nunca dejaremos de luchar para dignificar el trabajo”, resaltó Bibini.

Finalmente Gustavo Soto, secretario general de UPCN y de las 62 Organizaciones, señaló que si bien se sienten realizados por tener un trabajo no tenemos que olvidarnos de los miles de salteños que hoy no tienen una fuente laboral.

Destacó las pérdidas de trabajo en organismos nacionales y que las políticas públicas deben apuntar a la preservación de las fuentes de empleo y la dignificación del trabajador. No vamos avalar más la flexibilizacion laboral”, concluyó.