Diego Fortuny será titular ante Brasil

El seleccionado alternativo Argentina XV se medirá este mediodía, desde las 12, frente a Brasil, en encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo Sudamericano Seis Naciones de rugby. El salteño e integrante de Universitario, Diego Fortuny será titular en el combinado nacional.

El partido se disputará en las instalaciones del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez, y será dirigido por el árbitro uruguayo Joaquín Montes.

El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, goleó en su primera presentación a Paraguay por 64 a 3, con un saldo de 10 tries conquistados, mientras que Brasil superó a Chile por 28 a 12.

Argentina XV formará con: Franco Brarda, Diego Fortuny, Benjamín Espinal, Benjamín Macome, Federico Gutiérrez, Mariano Romanini, Lataro Bávaro (c), Santiago Portillo, Tomás Cubelli, Joaquín Díaz Bonilla, Francisco Liotta, Nicolás Cantarutti, Santiago Resino, Manuel Bustinduy y Tomás Videla.

El conjunto brasileño tendrá a sus 15 titulares a Lucas Abud, Yan Rosetti (c), Jardel Vetoratto, Lucas Piero, Gabriel Paganini, Arthur Bergo, Joao Luiz Da Ros, Matheus Augusto, Lucas Duque, Joshua Reeves, Ariel Da Silva, Moisés Duque, Felipe Sancery, De Wet y Lucaz Tranquez, cuyo entrenador es Rodolfo Ambrosio.

Cabe recordar que Fortuny vuelve a jugar para Argentina XV después de la participación que tuvo con ese combinado en la Americas Rugby Championship, donde los dirigidos por Contepomi culminaron su participación en el segundo lugar.