Macri le dijo a los empresarios que la única exigencia del FMI es reducir el déficit fiscal 

En otra jornada de agitación y nerviosismo, en que el dólar registró otro récord histórico, el presidente Mauricio Macri recibió en la quinta de Olivos a los principales empresarios del país y buscó llevarles tranquilidad, según publicó La Nación.

Los hombres de negocios dieron su respaldo a la negociación para un acuerdo por un crédito preventivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y Macri les dijo que solo tendrá una exigencia de déficit fiscal "en línea con el anunciado la semana pasada, tal vez un poco menos, pero no mucho más". El jefe del Estado no dio más precisiones sobre el alcance de las tratativas con el organismo internacional.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , había reducido el viernes último la meta de déficit fiscal de 2018 de 3,2% del PBI a 2,7%. Ello implicaría que el Fondo pediría un rojo de 2,6% o algo menos.

"Macri contó que el acuerdo con el FMI va a fijar un déficit en línea con la reducción anunciada, tal vez un poco menos, pero no mucho más", confiaron a LA NACION diversos empresarios presentes. El Presidente les dio a entender que el organismo que preside Christine Lagarde acepta la política de gradualismo para llegar al equilibrio fiscal.

No se habló del dólar

Los empresarios y el ministro de la Producción, Francisco Cabrera , que participó del encuentro en Olivos, informaron que no se habló del precio del dólar ni de la corrida cambiaria de estos días.

Sin embargo, trascendió que Macri dijo al pasar que el tipo de cambio está algo atrasado y que ahora está llegando al nivel de equilibrio posterior a la salida del cepo cambiario, cuando subió de 10 a 15 pesos. Uno de los presentes, Cristiano Rattazzi (FIAT Argentina) había dicho horas antes que veía bien un dólar a 26 pesos.

En tanto, la jornada cambiaria volvió a ser turbulenta, como la semana pasada. El dólar, que arrancó en 23,22 pesos, perforó por primera vez los 24 pesos (24,24), pero el Banco Central vendió más de 1100 millones de dólares y lo hizo bajar a 23,72 pesos al cierre de la jornada.

En ese contexto de nerviosismo, el Presidente tuvo una seguidilla de reuniones en Olivos. Por la mañana, recibió a Dujovne, que fue directo desde Ezeiza no bien aterrizó de Washington. Dujovne informó las tratativas con el FMI para un programa stand-by de "alto acceso" y sobre sus reuniones con Lagarde; con el subdirector, David Lipton, y con los economistas a cargo de la Argentina. Las gestiones formales serán después de la reunión de directorio del FMI, la semana próxima. No se supo mucho más.