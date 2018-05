Video: Gago y el mellizo apuntaron contra el arbitro. ¿Qué sucedió en el partido?

El capitán de Boca Juniors, Fernando Gago, en su regreso a las canchas tras una larga inactividad por lesión, y el DT Guillermo Barros Schelotto apuntaron hoy por diversos motivos contra el árbitro Fernando Rapallini tras el empate con Huracán(3-3) en la última fecha de la Superliga.

Gago acusó el referí de ‘faltar el respeto‘ a los jugadores de Boca, especialmente durante el primer tiempo en el Tomás Adolfo Ducó. Según su versión, Rapallini respondió con ofensas a sus compañeros ante cada reclamo por alguna acción de juego.

‘La falta de respeto de un árbitro no la voy a tolerar. Así como ellos a veces nos informan a nosotros, ahora seremos nosotros los que haremos un descargo para que la Superliga o la AFA tomen cartas en el asunto. Siempre nos inculcan dar el ejemplo pero también los árbitros lo tiene que hacer‘, protestó.

‘Si no nos escuchan entonces iré a hablar con los dirigentes por este tema‘, avisó Gago, que jugó 68 minutos en un aceptable nivel.

El mediocampista no jugaba desde octubre pasado cuando sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha durante un partido que el seleccionado argentino jugó con Perú en La Bombonera.

Barros Schelotto se sorprendió por la denuncia de Gago y le dio ‘toda la credibilidad‘ en el incidente con Rapallini, a quien encaró después del partido para recriminarle por algunos del partido.







‘El segundo gol de Huracán es off side, en el tercero (Ignacio) Pussetto va a chocar con (Julio) Buffarini y después termina el partido con un tiro libre a favor. Nunca vi algo así‘, resumió.

Por todo ello, Guillermo concluyó: ‘Si hubo un equipo que no fue beneficiado por los árbitros fue Boca. Desde el penal de River en la Supercopa Argentina hasta el que no nos cobraron con Independiente‘.