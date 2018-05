Monseñor Jorge Lugones criticó al Gobierno: “De gradualidad acá no hay nada”

La polémica en torno a la decisión del Gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para acallar la crisis económica atraviesa a todos los argentinos. Por eso, la Iglesia se sumó al debate.

El presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina , monseñor Jorge Lugones, habló con Radio María Argentina y apuntó contra la política del oficialismo: ‘Cuando se cierran los caminos de este modo y sólo se apuesta a ese protagonismo financiero, entonces creemos que así no hay salida‘.

Además, Lugones comparó el nuevo préstamo que pidieron al FMI, con la situación que se puede atravesar en un hogar y dijo que si en una casa no entran sueldos pero se hacen gastos innecesario la solución no es pedir un préstamos con altos intereses por que así no se puede prosperar y salir adelante. Es que para él, esa no es ‘una salida inteligente‘ porque, según dijo, el FMI ya demostró sus intereses a lo largo de ‘la triste historia‘ de la deuda externa .