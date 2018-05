Ganar es la única opción de los infernales frente a Ferro

A Salta Basket no le queda otra opción que vencer esta noche a Ferro Carril Oeste para albergar aún la esperanza de mantener la categoría en la Liga Nacional de Básquet. La serie la pierde 2-0 contra los de Caballitos y una derrota más significará el descenso a la Liga Argentina (ex TNA). El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio polideportivo Delmi y será transmitido para todo el país por TyC Sports.

Las derrotas que los infernales sufrieron frente a Ferro en el Héctor Etchart de Buenos Aires los dejaron contra las cuerdas en la serie de play-out. Esta noche, los objetivos serán intensidad en la defensa, aprovechar las opciones de ataque y ganar para estirar la serie a un cuarto juego, que se jugará el próximo viernes también en nuestra ciudad.

Diego Gerbaudo, base de Salta Basket y quien volvió en esta serie luego de casi dos meses sin poder jugar a raíz de una lesión, hizo hincapié en ajustar algunos detalles para sacar la serie adelante. “Sabemos que estamos en un momento límite, perdemos un partido más y lamentablemente descendemos. Pero somos optimistas”, señaló el cordobés.

Gerbaudo resalto que tratarán de cambiar la cabeza tras lo ocurrido en los dos primeros encuentros en Buenos Aires para “poder ganar el partido de este miércoles”. El jugador señaló: “En Caballito tuvimos baches de desconcentración que no debemos repetir en el próximo juego. Ellos aprovecharon al máximo nuestros errores para sacar diferencia”.

Del otro lado, el base del conjunto verdolaga Franco Balbi reconoció que buscarán “liquidar la serie” para terminar con la “pesadilla” deportiva que vivieron en esta Liga Nacional.

“El haber defendido por momentos muy bien y el haber corrido la cancha creo que nos dio la posibilidad de manejar el partido. Tenemos que enfocarnos en eso, saber que cuando nos proponemos defender y lo hacemos bien, controlamos el rebote y se nos abre mucho el juego; ahí es cuando sacamos diferencia”, analizó el jugador juninense.

El momento de Salta Basket en la Liga Nacional es muy complicado; el equipo no estuvo a la altura de la exigencia durante la fase regular, pero aún así tiene una chance de mantener la categoría frente a un conjunto histórico del básquet argentino.