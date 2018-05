Nueva bestialidad de la bajeza que muestra a la dirigencia afista

Otro pelotazo en contra. Quizás hasta son preferibles los disparos de Pipita Higuaín en el Mundial de Brasil, que llegaban a la estratósfera y no el que termina en nuestro propio arco convirtiendo en “hazme reír” de todo planeta.

Es que ayer, la AFA dictó un curso sobre idioma y cultura de Rusia, anunciado como Jornada de Idioma y Cultura Rusa y organizado por el área de “Educación” de la entidad.

Pero en medio de una catarata de conocimientos que incluía cómo hacer “ensalada rusa”, a la Real Academia afista se le “escapó” un punto clave que hasta se puede confundir con el “turismo sexual” en el país de los zares.

En uno de los capítulos del manual moderno del curso gratuito brindado a dirigentes, futbolistas, técnicos y hombres de prensa en la universidad de calle Viamonte, el título invita a privarse inclusive de salir al recreo: “Qué hacer para tener alguna una oportunidad con una chica rusa”.

Entre las recomendaciones, en uno de los puntos menciona que “las chicas rusas ponen mucha atención si eres limpio”, mientras en otro párrafo resalta que “no les gusta que la tomen por objeto”.

Además el texto dice que “no les gustan lo hombres aburridos”, “son personas que les gustan sentirse importantes y únicas”.

Asimismo, hace recordar que “las mujeres rusas evitan a las personas que son negativas, en el trabajo, en la vida y no le gusta que le hables de tu país”.

¿Quién es el autor del manual? Quizás algún “Sócrates afista” que quedó encapsulado entre la General Paz y el Río de la Plata o tal vez fue un discípulo argento del travestido príncipe Yusúpov, aquel que asesinó al monje Grigiri Rasputín por ser el supuesto amante de su esposa. O quizás simplemente alguien que no conoce ni en lo más mínimo a la verdadera mujer argentina.

Parece hasta una falta de respeto la bajeza del manual “de cacería” y demuestra la falta de seriedad que ponen los dirigentes al evento mundial más importante del deporte por excelencia.

Y si bien obviamente la AFA salió a “desconocer” la información que se iba a dar, solo queda alimentar más el balance de una dirigencia mediocre, que no deja de sorprender día a día... para mal.