El cantante Gerónimo Rauch y la Sinfónica, juntos 

El artista argentino de trascendencia internacional Gerónimo Rauch y la Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la dirección del maestro Gerardo Gardelín, presentarán “De Broadway a Hollywood”, el sábado 2 de junio, a las 21, en el Teatro Provincial de Salta.

El repertorio incluye canciones emblemáticas como “María”, “Bring Him Home”, “Music of the night”, “Roxanne”, “Gethsemane”, “Somewhere”, “Big spender” y un homenaje a Enio Morricone (“Cinema Paradiso”, “Nella Fantasía”), entre otras.

Este concierto forma parte de una gira que Gerónimo Rauch comenzó en Madrid, y que incluye también Uruguay, Santiago de Chile, México y otras provincias de Argentina.

Las entradas, desde los $250, se encuentran a la venta en la Boletería del Teatro Provincia de Salta (Zuviría 70) y en autoentrada.com.

El cantante y actor Gerónimo Rauch nació en Buenos Aires. Conoció la popularidad al ser uno de los ganadores del reality show PopStars y formar la banda de pop Mambrú. Más tarde en España triunfó con sus participaciones en los musicales “Jesucristo Superstar” y “Los Miserables”, en la Gran Vía madrileña.

Con un disco como solista en su haber y luego de haber presentado su espectáculo “Songbook” con enorme éxito en el teatro Colón y repitiendo más tarde el mismo suceso en el estadio Luna Park -siempre con localidades agotadas-, regresó a España para asumir el rol de Joe Gillis, el amante de Norma Desmond, en “Sunset Boulevard”, la descomunal comedia musical de Andrew Lloyd Weber que protagonizó Paloma San Basilio.