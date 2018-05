Miguel Acevedo: “Con estas tasas, no habrá un crecimiento fuerte del empleo”

Miguel Acevedo conduce desde el año pasado a la Unión Industrial Argentina, la principal organización empresaria de la Argentina. Licenciado en administración de empresas, también fue secretario de la Asociación Empresaria Argentina, presidente del ferrocarril de cargas Nuevo Central Argentino, de la Fundación Exportar y de la Fundación Observatorio PYME. El director de la Aceitera General Deheza concedió ayer una entrevista exclusiva a El Tribuno de Jujuy en donde se refirió a los principales problemas económicos que atraviesa el país. El empresario negó que las últimas políticas del Gobierno hayan sido “gradualistas”, ya que “hubo una devaluación de casi el 25 por ciento en las últimas semanas”. Además, sostuvo que “el Gobierno se ha financiado todo este tiempo a través de la especulación financiera” y agregó que “estamos gastando más de lo que estamos produciendo”. “No creo que haya despidos, eso definitivamente no lo veo”, concluyó Acevedo.

Pasado el vencimiento de las Lebacs, ¿cuál es el análisis que hace de la situación económica de las últimas semanas?

Por suerte pasó, este es un tema cambiario. Este no es un tema tanto de ajuste, es un tema de cuenta corriente: acá lo que están faltando son dólares. claramente están faltando dólares y lo que nos está pasando ahora a nosotros es que estamos tomando plata y estamos gastando más de lo que estamos produciendo, ahí está el problema que tenemos. La Unión Industrial lo que quiere hacer es ver cómo se puede crecer, creando más riqueza y más trabajo.

¿A qué factores atribuye la corrida cambiaria que está viviendo el país?

Nunca hay un solo motivo, hay varios. Creo que el detonante fue la suba de las tasas en los Estados Unidos. Eso, más la suba de impuestos a los tenedores de bonos, a los tenedores de Lebacs y el impuesto a los extranjeros. Todo ese tipo de cosas detonaron que mucha gente decidiera salir de las colocaciones que tenían. También es la forma en la que el Gobierno se ha financiado todo este tiempo a través de la especulación financiera, y eso en algún momento se iba a acabar. Todas esas cosas son los pequeños detonantes. La Argentina siempre ha estado festejando que consiguió préstamos, cuando lo que hay que festejar es que se pagaron esos préstamos, y eso es lo que todavía no tenemos. Eso tiene mucho que ver con que somos una Nación federal políticamente pero económicamente estamos concentrados en lo que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

¿Cree que el dólar a 25 pesos es razonable o que debería seguir subiendo?

Es un dólar donde ha parado la corrida. Hay que buscar un dólar de equilibrio: si usted le pregunta a los importadores le van a decir que es un dólar caro y si les pregunta a los exportadores le van a decir que puede ser más arriba de eso. Yo lo que creo es que el Gobierno tiene que buscar el dólar de equilibrio: en este momento puede ser ahí o un poco más abajo, la verdad es que no lo se. Es una variable nada más el dólar, no es la economía en sí. La Argentina al no tener una moneda, siempre nos estamos referenciando al dólar, y vamos al dólar cuando pensamos que va a haber más inflación o una devaluación. Muchos países vecinos no hacen ese tipo de análisis.

¿En cuánto cree que terminará la inflación este año? El Gobierno ya admitió que la meta del 15% no se cumplirá...

No lo sé, pero claramente después de estos problemas cambiarios no se va a poder cumplir con la pauta. Ojalá estemos en 20 por ciento o por debajo del 25. tenemos que seguir combatiendo la inflación, que es uno de los males más fuertes que tenemos en Argentina.

¿No cree que el Gobierno está fracasando en la lucha por bajar la inflación?

Según como se la tome. El Banco Central lo ve como un tema monetario, y nosotros lo vemos también como un tema de costos. No se puede combatir solamente la inflación con un tema de emisión de moneda, cuando tenemos mayores costos en las tarifas y ese tipo de cosas. Creo que hay que hacer un combate más abarcativo. Yo no soy economista, esa es una política que va a tener que definir bien el Gobierno.

¿En cuánto afectó a las industrias del país el “tarifazo” en los servicios públicos?

Hay muchas industrias, posiblemente no las pequeñas ni las medianas, que ya tenían una tarifa diferencial más grande. Los ajustes por supuesto que impactan, y más cuando tenemos impuestos y en el interior está el tema de la logística que es mucho más preocupante. Es jorobado tener el aumento de tarifas, pudo ser más gradual, pero mucho peor es no tener energía.

El Gobierno asegura que esta haciendo una política gradualista, ¿usted coincide con eso?

A mi me da la impresión de que el gobierno está haciendo lo que puede. Se dice que es gradualista porque es así como está saliendo, pero esto último no ha sido gradualista, hemos tenido una devaluación de casi el 25 por ciento en las últimas semanas. El Gobierno asume que va bien con una política más gradualista pero yo no se si es el Gobierno el que está definiendo esa política o si es el contexto el que la defina.

¿Le preocupa que el FMI pongan condicionamientos que paren aún más la actividad económica?

Yo no sé cuales van a ser los condicionamientos del Fondo Monetario, cualquiera que preste a un deudor le van a condicionar ese préstamo. Por eso es que los gobiernos han ido al mercado, pero cuando van al mercado pasa esto: aparecen estos efectos manadas y uno queda sin financiamiento. Yo no sé si hoy es necesario el Fondo o no, posiblemente sea necesario como un prestamista de última instancia para tener preparado si llega a haber un problema de financiamiento en el Gobierno, pero hoy no sé si es necesario recurrir al Fondo porque la corrida cambiaria hoy se percibe como si se hubiese parado. Hay que focalizarse en producir más. En una empresa está bien bajar costos y bajar los gastos, pero también hay que ver cómo se factura más. Eso es en lo que creo que el Gobierno debería empezar a preocuparse, ver cuales son los sectores productivos, en que sectores, en que regiones y ver que se produzca más y que se pueda pagar la deuda.

En este complejo escenario económico, ¿se esperan más despidos en la industria?

Yo no creo. La industria tiene operarios calificados que tienen capacitación, o sea que es parte del activo que tiene la empresa. Creo que eso se defiende. Posiblemente no haya un crecimiento más fuerte del empleo, eso sí probablemente se vea si siguen estas tasas o estos impuestos; pero no creo que haya despidos, eso definitivamente no lo veo.