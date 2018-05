Al Tribuno BB se le escapó el triunfo sobre el final 

El Tribuno Básquetbol tuvo la posibilidad de regresar de Buenos Aires con una ventaja de 2 a 0 sobre Lanús, pero desperdició la última bola del partido que se jugó este viernes en el estadio Antonio Rotili y terminó perdiendo por la mínima 80 a 79 en los cuartos de final del play off nacional del Torneo Federal. El local puso 1 a 1 la serie que ahora se traslada a nuestra ciudad para los juegos tres (martes) y cuatro (jueves).

Por el triunfo conseguido el miércoles pasado el verdolaga tiene la posibilidad de sellar la clasificación a semifinales jugando en el complejo Nicolás Vitale donde no perdió ningún partido en la postemporada.

Los salteños perdían por siete puntos a 50 segundos del cierre del partido; primero descontó Eric Freeman con un triple y en la siguiente jugado acertó Emiliano Cancina con otro tiro de tres. Lanús no aprovechó su última jugada y le dio la posibilidad al verdolaga de ganar el juego. Federico Parada tuvo la pelota del triunfo, sin embargo la desaprovechó y terminó festejando el local.

La síntesis

LANÚS 80 TRIBUNO 79

L. Strack 24 E. Cancina 17

A. Madera 16 M. Saravia 10

D. Mansilla 8 F. Parada 14

F. Varela 17 E. Freeman 22

K. Jérez 2 (fi) F. Arias 14 (fi)

M. Lucero 3 N. Szeinkop 0

L. Cassetai 6 L. Villalba 2

A. Suárez 0 G. Farah 0

J. Quercetti 4 O. Collado 0

E. Ávalos 0 A. Heredia 0

P. Calderón 0

K. Bacci 0

DT: E. Vallet DT: P. Martínez

Parciales: 17-14 (17-14), 22-23 (39-37), 25-17 (64-54) y 16-25 (80-79).

Serie: 1-1

Estadio: Lanús

Árbitros: José Zweifel, R. Barón y Fabián Catala