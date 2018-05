Buen triunfo de Argentina XV

Por la última fecha del Sudamericano 6 Naciones, Argentina XV, con la presencia del salteño Diego Fortuny en el equipo titular, goleó a Uruguay XV por 64 a 15 en la cancha de Newman y cerró su participación en la competencia contiental.

La primera etapa mostró a un seleccionado nacional muy firme, no solo en ataque, donde anotó cinco tries, sino también en defensa, cediendo nada más que ocho puntos en el comienzo del partido y neutralizando los restantes intentos de los uruguayos.

En el complemento, Argentina XV mantuvo el ritmo y la ambición ofensiva, que le permitió marcar otros cinco tries y cerrar el amplio resultado a favor sobre su rival.

El próximo compromiso para el equipo nacional será en Uruguay, donde participará de la Nations Cup junto al equipo local, Italia Emergente y Fiji Warriors. El torneo se disputará entre el 2 y el 10 de junio en la ciudad de Las Piedras.

Los dirigidos por Felipe Contepomi formaron con: Solveyra, Fortuny, Favre, Ureta, Larrague, Macome, Bruni, Montagner, Ezcurra, Díaz Bonilla, Montero, Mensa, Moroni, Resino y Arias.