Santiago Burgos llegó a semis en La Rioja

El fin de semana se llevó a cabo, en La Rioja, la segunda fecha del calendario APA (Asociación de Pádel Argentino) de menores, a disputarse en los clubes Cristal Pádel y Lawn Tenis, y el salteño Santiago Burgos llegó a las semifinales.

El sábado, el joven de Orán y su compañero Alex Chozas, de Buenos Aires, ganaron dos partidos y en cuartos de final, a la pareja Rosales-Lacamaoire, oriundos de Lanús (Buenos Aires).

En semifinales, Burgos y Chozas no pudieron continuar por la lesión del salteño y no jugaron más, cuando el partido estaba igualado en el primer set.

La carrera de Burgos comenzó hace varios años y en 2015 comenzó a cosechar diferentes logros.

En febrero de ese año, fue campeón en la sexta categoría del torneo Asjupa, en febrero de 2015. Un mes más tarde, fue subcampeón en el torneo Casalanca Pádel, en la misma división y ese mismo año participó en el calendario APA, en las diferentes fechas del torneo, llevado a cabo en distintas ciudades del país.

Su participación no paró desde entonces y en La Rioja demostró que sigue vigente, pese a la lesión que lo obligó a abandonar. Ahora Santiago deberá recuperarse para seguir en camino.