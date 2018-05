Juventud Antoniana y las mil vueltas de siempre sobre el futuro

Las vueltas siguen y siguen en la eterna calesita del panorama institucional de Juventud Antoniana, sin claridad ni certezas. En su momento, el presidente del santo había adelantado que no cumpliría su mandato y que llamaría a asamblea para fines de junio, para que los nuevos administradores del club sean los que conformen el equipo y el proyecto futbolístico para el segundo semestre, entre muchas otras cosas.

Sin embargo, este matutino adelantó en la edición de ayer la sorpresiva intención del titular y del resto de la comisión directiva de renunciar hoy y de dejar acéfala la conducción, algo que se produciría paralelamente a la reunión solicitada por el órgano de fiscalización de la entidad para pedir explicaciones y rendiciones a los actuales conductores del santo.

Ahora, el presidente de Juventud salió a poner paños fríos y a agregarle un manto de misterio a su supuesta renuncia, y manifestó que esto se decidirá en la reanudación de la reunión de comisión interrumpida ayer (Muratore asistió a la inauguración de la nueva cancha de Gimnasia y Tiro y se hizo un cuarto intermedio hasta hoy, a las 11). Allí se decidirá el futuro de la cúpula directiva, horas antes del cónclave entre CD y órgano de fiscalización, y Muratore adelantó que no asistirá por sus compromisos laborales.

“A las 11 retomaremos la reunión de CD y decidiremos qué hacer. Si yo tengo que irme, me gustaría que el resto de la comisión se quede. Nosotros seguimos teniendo mandato hasta febrero o marzo de 2019. Pero sinceramente estoy muy cansado y las energías para seguir no son las mismas”, expresó Muratore en diálogo con El Tribuno, para luego referirse a la reunión pedida por el órgano fiscalizador, cuerpo al que criticó con dureza.

“Ellos presentaron una nota pidiendo una reunión, pero a las reuniones ordinarias no asisten. Quieren saber cómo está el club, pero ellos son parte de la comisión directiva y los veedores de la oposición, pero no van a las reuniones. Yo no voy a asistir, los recibirá el vicepresidente, no puedo perder tiempo porque a esa hora tengo actividad en el Mercado”, se despachó.

Por último, Muratore aprovechó la oportunidad para felicitar a Gimnasia y Tiro por las obras inauguradas. “Quiero felicitarlos porque lo que lograron es el resultado de la unión de una institución: la unidad de los dirigentes, un grupo de socios aportando, pagando las cuotas. Al ejemplo de Gimnasia tenemos que tomarlo en Juventud, para que aprendamos todos los clubes cómo se hacen las cosas, cómo se logra la unidad. En Juventud nos hace falta tener esa unión entre todos para salir adelante, hoy lamentablemente eso no pasa. Debe ser una mesa fuerte de cuatro patas para lograr los objetivos”, finalizó.