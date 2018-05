Florencia Peña salió a responderle a Lanata por Twitter

Sigue la pelea. Luego de que el periodista Jorge Lanata calificara de “rata” a Florencia Peña, la actriz no tardó en levantar el guante y salió a contestarle, con su mejor estilo, al conductor por la red social Twitter.

Jorge L me llamó RATA.Supongo que debe ser otra de sus humoradas.Lástima que sus chistes sólo los entienden un grupo selecto de intelectuales.Quizá sea un humor tan de vanguardia que no llegamos a comprenderlo. Me contaron que ya en el Maipo desplegaba sus dotes para la comedia😂 — Florencia Peña (@Flor_de_P) 24 de mayo de 2018

La pelea entre ambos comenzó luego de que el periodista realizara un sketch parodiando a Mirko, el bebé de Marley. Tras la emisión, Peña señaló: "El sketch me provocó mucha tristeza por Jorge, no por Marley ni Mirko. ¿Qué está haciendo? ¿Fue por rating? Porque Marley le ganó todo el tiempo. No sé cómo después terminó ganando el día. Nunca leí tanto repudio como el otro día... Marley no se mete con nadie. Es un amor de persona", dijo la actriz.