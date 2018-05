La U ganó y es finalista del Torneo del Interior B

La familia de Universitario Rugby Club está feliz, porque ayer los verdes lograron una gran victoria en tierras mendocinas, al ganarle a Tequé por 27 a 7 y clasificarse a la final del Torneo del Interior B del deporte de la ovalada. Ahora enfrentará a Marabunta de Río Negro, en El Huaico, el 30 de junio próximo, y el vencedor se llevará el título.

El conjunto visitante salió decidido a quedarse con el triunfo y logró conseguir la ventaja a través de un try de Martín Núñez y la conversión de Lucas Genovese.

Antes del cierre del primer tiempo, los verdes estiraron la ventaja con el try de Elíseo Morales y una nueva conversión de Genovese.

Con el 14 a 0 a su favor, el representativo salteño se fue al vestuario y tras comenzar el complemento, volvió a anotar. Esta vez fue Juan Franco Morosini quien marcó un penal. El propio Morosini fue protagonista de las jugadas siguientes, para dejar por sentado el triunfo.

A los 28 minutos hizo un try y además convirtió. Luego, con un penal, llegó a 27 tantos, mientras que los locales hicieron un try (y anotaron el penal), para cerrar 27 a 7.

Tras la chicharra, la cancha de Tequé fue a pura fiesta para Universitario, que viene realizando un torneo casi a la perfección y que puede coronar el próximo 30 de junio ante su gente, seguramente en un estadio repleto.

Marabunta, un viejo conocido que ya visitó la zona norte de la ciudad y perdió, ayer también sacó boletos a la final tras ganar, en Cipolletti, por 36 a 14 a Universitario de Mar del Plata.

“Fue una linda batalla y como equipo mendocino, se hizo muy fuerte de local Tequé. Sin embargo, al ganarle la batalla de los forwards, los neutralizamos. Destaco la actitud del equipo en los 80 minutos. Ahora tenemos que preparar la final de la mejor manera”, dijo a El Tribuno Agustín Fernández, el pilar derecho de los verdes.

Cómo fue la campaña

Uni integró la zona 4 del TDI B y comenzó su participación con el pie derecho, ante Banco Rugby, con una contundente victoria por 35 a 0, de local. También en su casa jugó la segunda fecha, ante Comercial de Mar del Plata, equipo al que derrotó 66 a 12.

Luego llegó su primera y hasta ahora única derrota, contra Marabunta, en Río Negro, 26 a 15.

En El Huaico se midió nuevamente con Marabunta y esta vez fue triunfo, 33 a 26. Ya clasificado, cerró con festejos en Mar del Plata, sobre Comercial por 44 a 26 y con Banco RC ,en Mendoza, por 19 a 7.

En cuartos de final, en la zona norte, la U venció a 25 a 17 a Universitario de Rosario. Ahora será el tercer y último capítulo con Marabunta, otra vez en Salta, donde ya le ganó.