Argentinos gastaron en el exterior unos US$10 mil millones

Mientras el país negocia con el FMI tratando de conseguir financiamiento para achicar el déficit, turistas argentinos en el exterior no miden gastos y generan una brecha más grande en el aspecto fiscal. De acuerdo a un informe del BCRA se mantiene la tendencia de años anteriores y se convirtió -por lejos- en el segundo gran gasto de dólares que tiene la Argentina, destacando que el primero siguen siendo las importaciones.

El año pasado se fueron US$10.662 millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional no puede creer que los argentinos gasten esa cantidad, teniendo en cuenta el "rojo" de los números de la economía.

Precisamente, el saldo negativo de la balanza del sector turismo, que se repite desde el año 2011, llegará este año a un nuevo récord, teniendo en cuenta los primeros meses del 2018.

En el 2017 se observó un déficit en el sector turismo de US$10.662 millones, destacando que representó el 34,6% del déficit de cuenta corriente de la Argentina del año pasado, que según el Indec fue de US$30.792 millones casi 5 puntos del PBI. Cabe destacar que en el 2016 la salida de dólares fue de US$7.790 millones, lo que significó un incremento interanual del 26%. Habrá que esperar cómo evoluciona este año, considerando la suba del precio del dólar.

De acuerdo a información publicada en el blog del BCRA, se estima que el 60% de los gastos fueron en servicios (hoteles, transporte y restaurantes), en tanto que el 40%, corresponde a bienes. Dentro de esta categoría, la indumentaria es el rubro principal, seguido por artículos del hogar y supermercados.

En su momento se discutió mucho e inclusive Federico Sturzenegger lanzó la propuesta de que -para estos casos- el dólar debería tener un precio diferenciado, algo así como el 35% más. Si en el mercado, el precio de la divisa estaba en $25, para los que hacen turismo, comprando en el extranjero en dólares y luego lo convierten en pesos, tendría que tener un precio aproximadamente de $32. La medida no prosperó y a pesar de la crisis vivida y el ajuste, que no tardará en llegar, un sector de argentinos no detiene la "sangría" de divisas. Sin dudas que el debate está lejos de terminar, impulsado principalmente por economistas, en el sentido de cuán sustentable resulta la actual salida de divisas en concepto de viajes fuera del país, más en un momento en que las cuentas deberán avanzar hacia un equilibrio sustentable.

El BCRA explicó que en abril hubo una salida neta de US$865 millones por turismo y gastos en el exterior que "se originó en pagos a emisoras de tarjetas por US$576 millones, egreso netos de aerolíneas y otros transportistas de pasajeros por US$187 millones, pagos netos de operadores turísticos por US$105 millones, compensados levemente por ventas netas de billetes de no residentes, por unos 2 millones de dólares.

Recientemente, se conoció un dato que revela preocupación, porque los argentinos gastaron 250% más con tarjetas en el exterior que en todos los shoppings porteños.

Desde el 2011

El saldo negativo en la balanza de turismo es algo estable desde el 2011, año de elecciones presidencial en el que la divisa empezó a correr desde atrás a la inflación y que terminó con la instauración del cepo cambiario. Desde entonces, la cuenta fue negativa cada año, aun durante la vigencia del cepo. Luego de la liberación del mercado cambiario y con la sensación de que el precio del dólar estaba atrasado, no paró de crecer. Inclusive este año, recuperó posiciones y subió en pocos meses casi el 25%, un porcentaje que la mayoría de los economistas considera que será el piso de la inflación para 2018. Un informe de Ecolatina y Key Market destaca que la apreciación cambiaria estimula en gran medida la salida de turistas residentes y reduce la llegada de extranjeros. Una decisión que está lejos de modificarse.

“El dólar va a ser un problema todo el año”

Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres & Asociados, consideró en una entrevista con El Tribuno que el acuerdo con el FMI, permitirá de alguna manera un sinceramiento del mercado. “Por el momento el dólar está tranquilo, pero vamos a tener un año donde va a ser un problema. Hay que seguirlo con mucha atención”, dijo.

En esa línea, enfatizó que en el mercado de capitales faltan dólares. “En general, el tema no pasa por las tarifas sino porque faltan divisas. Un programa más creíble es saber cuánto se gasta y cuándo puede dar el mercado. Lo que pasa es que hoy el mercado de capitales internacional tiene menos fondos para destinar a la Argentina”. dijo. Consideró que “al subir la tasa de referencia en el exterior, lo cierto es que muchos más fondos emigrarán a los países desarrollados y, por lo tanto nos encontramos con un proceso de salida de fondos de los mercados emergentes. Eso implica la devaluación de la moneda en los países y la suba del riego del país”.

Sobre la designación de un “superministro” al frente de economía, Spotorno aseguró: “No creo que sea un superministro, me inclinó que se nombró un coordinador del gabinete económico y no le quedaba otra, porque de otra manera no podrán negociar un acuerdo con el FMI”.

Consultado sobre el impacto de lo que ocurra en el Senado con el proyecto de las tarifas, manifestó: “El tema de las tarifas la va a terminar vetando el presidente si sale por el Congreso, aunque hay que ver lo que suceda en el Senado porque hay una alternativa de que el costo no paguen los gobernadores, no creo que suceda. Yo creo que es fundamental para seguir negociando el préstamo”.

Sobre el escenario que se avecina, apuntó: “Reitero, hay menos fondos internacionales dedicados a los países emergentes, en un momento que el programa financiero, requiere mucho más recursos de los que hay, entonces para conseguir otros fondos, allí está el FMI. Más allá de esa situación, creo que había que ordenar un poco el programa económico, acelerar el plan”.

Lograr objetivos

Fausto Sportorno se refirió su opinión sobre un cambio en el FMI. El economista sostuvo: “Vamos a ver, creo que a lo mejor cambió un poco la manera, lo cierto es que la relación es la misma. Te presta a cambio de lograr ciertos objetivos y condiciones que puedan garantizar el pago. El problema es que profundizará los números de la economía en general”.

Además se explayó: “Le puede pedir al Gobierno ciertos acuerdos, ciertos recortes o, por ejemplo, informaciones sobre transferencia discrecional a las provincias”. Y cerró: “El problema de las provincias es el gasto y la presión tributaria que están ejerciendo”.