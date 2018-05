Federsal apoya frenar la baja de las retenciones a la soja por un año

Un freno a la baja de las retenciones a la soja, una vez que se ubiquen en el 25%, no es para el presidente de Federsal, Ignacio Pisani, una idea descabellada. "Me parece que no es tan malo detener la baja durante un año, hasta que se acomoden las finanzas del país", afirmó.

La semana pasada corrió el rumor de que el Gobierno analizaba, a instancias del ministro de Economía y ahora coordinador del área económica Nicolás Dujovne, detener la quita de retenciones a la soja y empezar a aplicar nuevamente retenciones al trigo y al maíz, como una de las medidas para reducir el déficit fiscal. La medida fue desmentida por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien aclaró que el tema no estaba en agenda, aunque evitó descartar que pueda llegar a discutirse en el futuro.

Al respecto Pisani, en diálogo con El Tribuno, hizo una diferenciación: "Lo del trigo y el maíz considero que no es verídico, no es más que un rumor y no creo que vaya a ocurrir".

"No se va a dar simplemente porque dejaría al Gobierno en una situación muy delicada, más bien grave, porque sería cambiar las reglas de juego cuando los productores ya tomaron la decisión de invertir en el cultivo y no creo que lo vayan a hacer", insistió.

En cambio aclaró que está "de acuerdo" con un eventual freno a la baja de las retenciones a la soja "siempre y cuando el gasto vaya adonde tiene que ir. Que se achique el Estado de una vez, que deje de haber tantos ministerios, que dejemos de mantener piqueteros".

Pisani aclaró que "todos estamos de acuerdo en que las retenciones son un impuesto distorsivo, que le hace mal a la producción, pero con el déficit fiscal, si no dejamos de mirarnos el ombligo, corremos el riesgo de que nos vaya mucho peor; estuvimos a un paso de terminar como Venezuela y hoy nos estamos levantando".

Y agregó: "Todos tenemos que poner el hombro, hay sectores de la economía que están mucho peor que el agro, es necesario hacer un esfuerzo todos".

La quita de las retenciones a la producción fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri. Y, al asumir en 2015, eliminó los derechos de exportación para la carne, el trigo, el maíz y el girasol, entre otros productos. Mientras que en el caso de la soja los redujo del 35 al 30 por ciento y fijó un esquema mediante el cual las retenciones bajarían un 0,5% mensual a partir de enero de este año hasta terminar el 2019 con retenciones en el orden del 18% para la oleaginosa.

A partir de la circulación de los rumores, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, integrada por Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Federación Agraria Argentina (FAA), presentaron un pedido de audiencia a Macri. "Nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle una audiencia a fin de informarle acerca de la grave situación que está viviendo el sector agropecuario, la severa sequía y las posteriores inundaciones sufridas en los últimos meses entre otras cuestiones que le preocupan al campo", justifica la misiva presentada con las firmas de Daniel Pelegrina (SRA), Dardo Chiesa (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro) y Omar Príncipe (FAA). "Asimismo, nos gustaría conversar acerca de los trascendidos que dan cuenta de eventuales medidas que agravarían aún más la situación", añade el texto enviado por los dirigentes.