Llaman a un paro provincial por el cierre del ingenio San Isidro

El sindicato de los trabajadores azucareros asegura que se cayó la venta de la planta. Para la medida de fuerza, que aún no tiene fecha, convocaron a gremios estatales y privados.

Los trabajadores despedidos del ingenio San Isidro juegan sus últimas cartas para tratar de recuperar sus empleos tras el cierre, en enero pasado, de la empresa azucarera radicada en Campo Santo. Ayer, el gremio que los representa organizó una asamblea en la que se decidió llamar a un paro provincial de todas las actividades, privadas y estatales, en solidaridad a la angustiante situación que atraviesan por el fin de la principal fuente laboral que tiene el departamento General Güemes.

La convocatoria a la medida de fuerza se adoptó luego de que trascendiera que se habrían caído las negociaciones de venta de la planta productora de azúcar. La versión aún no fue confirmada por el grupo empresarial extranjero Gloria, a cargo del ingenio, que continúa manejandose bajo un gran hermetismo.

La concreción de la operación de venta mantenía expectante a los 730 trabajadores despedidos, debido a que los plazos para realizar la zafra e iniciar la producción industrial están al límite. Si los cañeros independientes, que proveen el 80% del suministro del ingenio, entregan sus cosechas a otras compañías, la suerte de San Isidro estaría sellada.

La otra carta a la que apuestan los trabajadores es que el Gobierno provincial se decida por intervenir el ingenio o se haga cargo, al menos, de la zafra de este año.

El paro provincial aún no tiene fecha, pero según explicó a El Tribuno Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (Soeasi), durante la semana próxima, “seguramente el miércoles”, estimó, se definirá un día para la huelga, que coincidirá con una marcha en la capital salteña. Señaló que mantiene contacto con otros gremios para organizar la protesta.

Hay que recordar que en la última manifestación convocada por el Soeasi se adhirieron las agrupaciones Camioneros, la Confederación General del Trabajo (CGT), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros. También se espera, como en las otras oportunidades, la participación de los representantes de los ingenios de Jujuy y El Tabacal, del departamento Orán, este último también en situación crítica tras el despido de 180 empleados.

Cuenca advirtió otra situación desesperante para sus representados, que es que el Grupo Gloria pagó solo el 50% de las indemnizaciones a los despedidos tras presentaciones que hizo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Aclaró que su gremio recurrirá a la Justicia para reclamar el porcentaje restante, que suma 200 millones de pesos, según dijo.

“La actitud del Grupo Gloria no solamente afecta a nuestros afiliados, sino a la población en general de toda una región: obreros y empleados sin fuente de ingresos, pequeños y medianos comerciantes que no venden, prestadores de servicios que pierden sus clientes habituales, y la cultura del trabajo que hemos defendido siempre tirados a la basura por un grupo insensible ante la mirada pasiva de gobernantes que no hacen honor al bienestar que le prometieron a sus votantes en épocas de elecciones”, agregó el dirigente sindical en un comunicado de prensa.

La venta

De acuerdo a lo que informó Cuenca se habrían presentado 13 oferentes para adquirir el ingenio San Isidro. “De los cuales quedaron cuatro; los cambios en el precio del dólar dejó a dos fuera de competencia y los dos oferentes restantes negociaron hasta el final, pero el grupo Gloria decidió no concretar con ninguno”, aseguró el titular del sindicato azucarero.

“Nuestra propuesta es la expropiación del ingenio San Isidro ante la ausencia de compradores privados que por distintas razones no han aparecido todavía. Somos víctimas de una enorme injusticia, y al Poder Judicial le pedimos que imparta justicia, al Poder Ejecutivo le pedimos que se haga cargo de su responsabilidad de ofrecer seguridad a la sociedad salteña y al Poder Legislativo que legisle en el marco de las leyes vigentes que contemplan la expropiación en aras del bien común”, finalizó Mariano Cuenca .

Desalojo en El Tabacal

Trabajadores despedidos del ingenio El Tabacal fueron desalojados por la Policía ayer junto a sus familias de las casas que habitaban dentro de las instalaciones de la empresa azucarera del departamento Orán, que a principio de este año dejó sin empleo a 180 personas.

Se vivieron momentos de suma tensión y angustia cuando mujeres y niños fueron echados por los agentes de la fuerza provincial de las viviendas que habitaban.