Casi el 62% de la gente se mostró en desacuerdo con la adhesión al protocolo de aborto no punible

De acuerdo al sondeo de opinión realizado por El Tribuno en su página web, el 61,85% de la gente se mostró en desacuerdo con la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de adherir al protocolo nacional para el aborto no punible. La cifra representa 7.206 opiniones en se sentido.

En tanto, los que se mostraron a favor de la medida de gobierno, constituyen el 38,17%, es decir, 4.447 personas de las 11.650 que participaron.

A través del decreto 584/18 el gobierno de Salta adhirió al Protocolo para la Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a la Corte Suprema.



Cabe recordar, que el gobernador decretó la adhesión al protocolo nacional que fija las condiciones para que una mujer pueda acceder a un aborto no punible tras tomar estado público el caso de una niña de diez años abusada que llevaba 19 semanas de gestación cuando se detectó el embarazo mediante una consulta médica a la que llegó por sentir dolores de estómago. El protocolo local establecía que solo podía interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas, lo que le impidió tener acceso al aborto no punible. El mandatario, en dicha oportunidad, fundamentó el decreto ante “los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”.