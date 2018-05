"Amir gritó varias veces papá y gracias a Dios pude salvarlo"

El Tribunal de Juicio escuchó a un testigo hasta ayer desconocido en el juicio al periodista Franco Gaspar Cinco (28), acusado de envenenar a su novia Alejandra Ximena Párraga (26) y al hijo de esta, el 5 de junio del año pasado. Se trata del pescador que díez días antes de los hechos salvó al pequeño Amir, de dos años, de morir ahogado en el dique Cabra Corral cuando la pareja realizaba un paseo por el complejo hídrico en Coronel Moldes.

El hombre aportó datos sustanciales con relación a este episodio que forma parte de la imputación que pesa sobre el comunicador por tentativa de homicidio, a partir de los testimonios de los familiares y amigos de Alejandra. Las hermanas de la víctima recordaron que al regreso de aquel paseo el niño presentaba raspones en el cuerpo producto de esa caída. Alejandra les comentó que el supuesto accidente se produjo cuando ella se quedó en el auto a preparar la mamadera y Gaspar Cinco salió a pasear con Amir por el costado del dique. Las sospechas de que el periodista intentó matar al niño ese día se reforzaron con los testimonios de dos excompañeros de la primaria, a los que intentó contratar como sicarios; de una amiga a la que consultó dónde podía comprar cianuro y de una tarotista, quien manifestó que Gaspar Cinco consideraba a Amir como un estorbo en su relación con Alejandra y que de ser posible él mismo lo eliminaría.

Roberto Ariel Acosta es un cabo primero del Servicio Penitenciario y se desempeña en el penal de Villa Las Rosas, donde está alojado Gaspar Cinco. El guardiacárcel se presentó por sus propios medios a contar lo que sabía. Dijo que la caída del niño se produjo cerca de las compuertas del dique Cabra Corral, adonde había concurrido para participar de un jornada de pesca junto a su hijo de 11 años y de un hermano. "Yo vi al imputado sentado junto a un barranco con el nene", dijo. Y agregó: "Lo saludé al muchacho y descendí en busca de un lugar para acampar". Contó que en esas circunstancia escuchó el grito de un niño barranca arriba, en dirección a un sector cubierto por arbustos y malezas. "Repitió varias veces papá y cuando corrí en esa dirección lo vi agarrado de unas ramas y gracias a Dios lo pude rescatar", expresó el testigo.

"¿Vio al imputado?", preguntó el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. "Sí, él estaba tratando de descender, pero como ya había rescatado al chiquito le dije que no baje", respondió Acosta. Explicó que en esos momentos apareció en escena Alejandra, presa de una crisis de nervios, quien apartó a Gaspar Cinco y tomó en sus brazos a Amir. "Cuando me retiraba vi que el muchacho se tomaba la cabeza y como que la chica le reclamaba lo que había pasado", subrayó. El guardiacárcel contó que la pareja con el niño se fueron hasta el auto que tenían estacionado a pocos metros de allí. Poco después escuchó que el chiquito seguía llorando y por eso le llevó unas golosinas para que se calmara. "Advertí que la chica y el chico estaban discutiendo, y entonces les pedí que se tranquilizaran porque al niño no le había pasado nada grave, que seguramente se asustó y les sugerí que lo llevaran a una curandera", señaló Acosta. "¿Qué pensó usted de lo que había pasado?", inquirió el fiscal. "Pensé que había sido un accidente, que el niño se le escapó al muchacho cuando lo tenía en sus brazos", contestó.

A raíz de este testimonio, el presidente del Tribunal, Angel Amadeo Longarte, dispuso que hoy se realice una inspección ocular en el lugar, con la presencia de Acosta.

Análisis del veneno

El bioquímico toxicólogo Javier Sthambler confirmó que la botella secuestrada en la casa de Alejandra Párraga el día de los hechos contenía cianuro mezclado con agua. Es decir, no era agua bendita como lo manifestó Gaspar Cinco cuando le entregó el recipiente con el líquido a su novia para que se lo diera a Emir. "Este análisis coincidió con los contenidos gástricos extraídos de los cuerpos de la víctimas", señaló el testigo. Al graficar el efecto del producto, Sthambler sostuvo que "no hay tóxico más potente que el cianuro y en este caso los hecho demostraron que es altamente letal".

Su colega Cecilia Altobelli fue categórica al señalar que el ácido cianhídrico "es peligrosísimo", y en tal sentido consideró que por su efecto letal "no tiene que ser de venta libre". Para sustentar su dichos, la profesional indicó que con solo abrir un frasco e inhalar el producto una persona puede morir.

La defensa puso en aprieto a la psiquiatra

La psiquiatra Gabriela Moyano definió a Gaspar Cinco como una persona psicopática con rasgos narcisistas y que al momento de los hechos no presentaba ningún trastorno con la realidad. También refirió que el imputado carece de empatía con los demás, que utiliza la manipulación como poder de seducción. Para graficar el perfil del imputado, la testigo hizo un juego de palabras. “El psicópata hace y hace hacer”.

Sin embargo, Moyano le quitó imparcialidad a su testimonio al dar por hecho que Gaspar Cinco fue el autor material del doble homicidio. Luego de afirmar que el periodista “pudo comprender la conducta desplegada”, el defensor Luis Agüero Molina puso en aprieto a la perito. “¿A qué actos se refiere usted para llegar a la conclusión de que pudo comprender la conducta desplegada”, le preguntó el patrocinante de Gaspar Cinco. “A lo que hizo”, respondió la médica psiquiatra. “¿A lo que hizo? ¿Qué se supone que hizo?”, inquirió el defensor. Moyano hizo un largo silencio y respondió con una evasiva.