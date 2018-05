Angelici: “Lo más preocupante es que no dependemos de nosotros”

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, admitió su preocupación por el presente del equipo en la Copa Libertadores de América ya que no depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final.

“Lo más preocupante es que no dependemos de nosotros”, reconoció Angelici en diálogo con ESPN luego del empate ante Junior, de Colombia, en Barranquilla, por 1-1 que dejó al equipo en la tercera posición del grupo H.

Boca necesita ganarle a Alianza Lima, de Perú, en La Bombonera y que Junior no le gane a Palmeiras, ya clasificado, en San Pablo.

Ante la especulación por la resistencia que propondrá el equipo brasileño, Angelici aseguró que “confía” en los jugadores de “jerarquía” que integran el plantel paulista.

“El juego también me preocupa. Hay muchísimo por mejorar. Nosotros trajimos jugadores de jerarquía para ser protagonistas y no podemos quedarnos con que tenemos jugadores importantes lesionados”, remarcó el mandatario en referencia a las ausencias de Fernando Gago y Darío Benedetto.

“Hay que hacer autocrítica porque no estamos jugando bien y la primera fase nos costó más de la cuenta”, dijo Angelici.

El máximo dirigente xeneize reiteró que la evaluación del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto la realizará a fin de año y aceptó que Carlos Tevez, ídolo del club, “no está pasando por su mejor momento”.