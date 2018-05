Para los estacioneros, las naftas deberían subir 20%: ya aumentaron 29% desde la desregulación

Los empresarios de combustibles ven un aumento como "inevitable". En el sector calculan que el desfasaje en el precio de la nafta, provocado por la suba del dólar y el aumento del barril de crudo, supera el 20% por lo que el "status quo" no podrá mantenerse por mucho tiempo más.

Así lo dejó entrever el titular de la Cámara de Empresarios del Combustible, Raúl Castellanos, quien explicó que "el encarecimiento es más que importante".

"Los componentes que hacen al costo de producción de los combustibles se han disparado en los últimos meses, tanto el precio del petróleo en dólares como el tipo de cambio en nuestro país", señaló en diálogo con La Red. "El desfasaje, considerando dólar y petróleo es importante, está arriba del 20%."

En esa línea, Castellanos explicó: "Si tomamos como punto de partida el momento de la desregulación de los precios, el combustible subió casi un 29%".

El empresario aclaró, no obstante, que no significa que vaya a haber un aumento en las naftas de "esa magnitud". Sin embargo, consideró que el atraso impactará inevitablemente en los surtidores.

La última actualización de precios se realizó fraccionada. Shell y Axion subieron un 4,5% el 5 de abril, mientras que YPF lo hizo una semana después, aunque un 3%, según publicó El Cronista. A principios del mes pasado, el petróleo crudo que compran las refinerías costaba u$s 67,15 por barril en su variedad Brent, que cotiza a futuro en el mercado de Londres. Ayer estaba a u$s 73,30, un 9% más. Como este valor explica cerca de un 80% de los precios de las naftas, asoma inminente el ajuste.