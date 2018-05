Se inician las funciones de presentación de Duende Amigo 6

Hoy es el día marcado en rojo y con crayón grueso en el almanaque de varios infantes salteños. En una jornada maratónica, de 10 a 13 y de 15 a 18, Fabio Pérez Paz presentará el último volumen de su saga, el “Duende Amigo sexta temporada”, en el Hogar Escuela.

Los asistentes podrán disfrutar con entrada libre y gratuita de la proyección ininterrumpida de cuatro cortos animados “La Llorona”, “El Duende de los Sueños”, “La Duendecilla” y “El Familiar”. Además de tomar contacto con Fabio Pérez Paz, quien estará firmando autógrafos y disponible para las fotos y abrazos, los lectores podrán llevarse un recuerdo del ilustrador Pablo Castillo, quien les deja una interesante sorpresa en los ejemplares a los chicos.

Luego el 14, 15, 16 y 17 estará en el Ente Cultural de Tucumán. Después a fines de ese mes irá a Rosario de Lerma. Durante las vacaciones de julio, además, Fabio Pérez Paz cumplirá un abultado recorrido por el interior de Salta.

“Creo que lo que más me llena de las presentaciones de Duende Amigo es el contacto con el público. Allí puedo ver unirse los eslabones que hacen que la saga funcione tan bien: los televidentes, los docentes, los padres y los niños lectores”, destacó Fabio cuya particularidad es crear lectores que trasponen las presentaciones sintiéndose valederos para la experiencia de Duende Amigo y que a partir del soporte audiovisual se sumergen sin medida en las páginas de los libros.

Foto: Jan Touzeau

En la sexta temporada adquiere relevancia la figura de la Duendecilla Abuela, a la que los lectores conocían como chofer de un vehículo que transporta sandías y que de tan vetusto solo consiguen hacer andar los duendes con sus trucos. Los veinte relatos que componen esta edición representan a Salta, Jujuy y Tucumán, y la proximidad de la Copa del Mundo volvió propicia la inclusión del cuento “El partido de fútbol entre quebradeños y demonios”. Como sus predecesores, esta publicación se sustancia de los viajes de Pérez Paz con su familia por el interior de Salta, de sus diálogos con los pobladores, de sus minuciosas investigaciones. Pero cada historia está lista para ser relatada cuando ha logrado la maceración necesaria para volverse singular, entretenida y replicable. Este es el caso de “La procesión de los muertos en Molinos”, cuyas primeras referencias las obtuvo Fabio de un niño que lo citó en aquella localidad y le contó que a la medianoche salían los muertos del cementerio y pasaban por enfrente de su casa, relato que también le narró una maestra de la zona. Y ahora la incluyó en la “sexta temporada” con algunos condimentos especiales de Molinos, ambientada en la época del cólera y con la explicación de por qué esa ciudad tiene dos cementerios. También es de la partida el Jinete sin Cabeza, una leyenda universal que los trabajadores del ferrocarril cuyanos dejaron por estas tierras cuando fueron empleados en el tendido de red de General Güemes y Perico.

En cada escuela, festival y casa que visita lo no conocido lo llena de expectación. “Cuando llego a un lugar voy con la esperanza y la emoción de encontrar ‘la’ leyenda, esa que me abra la cabeza, que me deje loco por contarla. Por eso pienso que a las leyendas más lindas aún no las conozco, y que voy a encontrar siempre leyendas más bonitas. Quizás ahí esté la magia: el ida y vuelta. La gente que compra el libro lo hace con la emoción de ver con qué la sorprenden y a mí me ocurre lo mismo cuando viajo. ¿Con qué me sorprenderán?”, concluyó.