Iga Swiatek hizo historia en Wimbledon con un demoledor doble 6-0

Iga Swiatek hizo historia en Wimbledon al consagrarse campeona por primera vez con una actuación demoledora: venció 6-0 y 6-0 a la estadounidense Amanda Anisimova en apenas 57 minutos.

La final, disputada en el Court Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, le otorgó a la polaca de 24 años su sexto título de Grand Slam y el primero sobre el césped de Wimbledon, convirtiéndola en la primera tenista de su país en levantar el trofeo. Con esta consagración, Iga Swiatek suma a su palmarés los títulos de Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024), US Open (2022) y ahora Wimbledon (2025), completando así su colección en las tres grandes superficies del circuito.

El dominio de Swiatek fue total desde el primer momento. En un primer set que duró apenas 25 minutos, la polaca se mostró implacable: tuvo tres oportunidades de quiebre en el juego inicial y concretó en la segunda. Luego mantuvo su servicio sin sobresaltos, quebró nuevamente tras revertir un 15-40 y selló el set con dos juegos consecutivos ganados por 40-0, tanto con su saque como en la devolución. El resultado: un categórico 6-0 que dejó sin reacción a Anisimova.

El segundo parcial no fue diferente. Anisimova, número 12 del ranking mundial y de 23 años, cedió su servicio de entrada y no logró hacer pie en ningún momento. Aunque intentó resistir en el tercer game, levantando dos bolas de quiebre, Swiatek volvió a imponerse en un deuce clave. La estadounidense mostró algo de rebeldía en el cuarto juego, pero su rival volvió a mostrarse firme, sin conceder chances de quiebre y cerrando el partido con la misma contundencia con la que lo empezó.

Un doble 6-0 en una final, y en el césped sagrado de Wimbledon, es un hecho extraordinario que eleva aún más el valor de la consagración de Iga Swiatek. No solo logró su primer título en el torneo más prestigioso del circuito, sino que también hizo historia para el tenis polaco y reafirmó, en menos de una hora, por qué es una de las grandes figuras del deporte mundial.