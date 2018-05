Modelos de Seclantás revalorizan la cultura local

Hablar de los Valles Calchaquíes es sinónimo de paisajes increíbles, de tradiciones ancestrales y de pueblos únicos que mantienen vigentes costumbres de antaño.

Todo eso y más es lo que intenta rescatar un grupo de jóvenes modelos de Molinos y Seclantás, que buscan conjugar la belleza femenina con la valiosa tradición textil calchaquí y la promoción turística de sus paisajes naturales, únicos en el mundo.

Top Models Seclantás se creó este año, con el objetivo de generar un espacio para el cuidado de la mujer, a la par de revalorizar la producción textil local y el patrimonio natural e histórico de los Valles Calchaquíes.

Al frente de la escuela se encuentran el docente Pablo Costello y la exmodelo y profesora Nancy Asturiano.

El grupo está integrado por Marga Abán, Morena Yapura, Agustina y Sol Pistán, Camy Belázquez, July y Laura Costello, Soledad y Maru González, todas tienen entre 13 y 18 años. Además, cuentan con pleno apoyo de la Municipalidad de Seclantás.

Producción textil

Las chicas desfilan en cada feria agroindustrial que se realiza en la región, enfundadas en finísimos ponchos artesanales que confeccionan los teleros locales. Se trata de prendas famosas mundialmente por la originalidad de sus diseños y sus materiales nobles y cien por ciento autóctonos.

No por nada Seclantás es conocida como la “cuna” del poncho salteño y es precisamente el paraje El Colte donde la tradición telera se hizo famosa del la mano de Alfonso “Tero” Guzmán.

Su familia, que sigue el legado del Tero con su hijo Arnaldo a la cabeza, cede los ponchos y accesorios para cada desfile y sesiones fotográficas, en las cuales los vivos colores textiles se entremezclan con la belleza de la mujer calchaquí.



“Para mí es un orgullo ver a las modelos lucir mis prendas. Es realmente positivo que se promocione la producción local y estoy muy agradecido. Espero que las chicas sigan adelante”, señaló a El Tribuno el artesano Arnaldo Guzmán.

Cabe acotar que las chicas también desfilan prendas y accesorios confeccionados por otra gran artesana, Paula Canavides.

Promocionar la región

De la mano del tejido ancestral surge la oportunidad de promocionar el patrimonio natural e histórico de la región. Junto con la comuna local, está en marcha un proyecto para realizar sesiones de fotos en diversos lugares para impulsar el turismo en los Valles.

En este sentido, la primera producción fotográfica se realizó en El Colte y la segunda ya está prevista en la Laguna de Brealito. “Armamos un book de fotos para Seclantás y Molinos. A Mauricio Abán, jefe comunal seclanteño, le gustó mucho la propuesta y ya están programadas las sesiones en otros lugares de los Valles para promocionar los tejidos y los paisajes locales”, adelantó Costello.

Destacó que la iniciativa tomó fuerza en el marco del proyecto provincial “Pueblos mágicos”, que busca impulsar el turismo en Salta.



Hoy la escuela cuenta con 12 integrantes, las cuales deben tener una autorización firmada por sus padres para poder participar.

La escuela de modelos tiene también su presencia en las redes, con su página de Facebook, donde puede apreciarse la finura de las creaciones textiles desde cualquier parte del país y del mundo.

Los mayores logros: orgullo por las raíces y trabajo en equipo

La iniciativa de crear una escuela de modelos en Seclantás fue, en un principio, un intento de colaborar y apoyar a las distintas chicas que se presentaban en las elecciones de reina estudiantiles. Luego, las mismas jóvenes se fueron entusiasmando y decidieron armar un grupo en el que apoyarse mutuamente e ir un poco más allá de lo meramente estético.

“La idea es que las chicas ocupen su tiempo en algo que les guste y que tenga un valor agregado, en este caso, revalorizar nuestra cultura. Las chicas están muy entusiasmadas y nosotros también”, señaló a El Tribuno la profesora Nancy Asturiano, al frente de Top Models Seclantás.

Nancy aporta sus saberes y la experiencia que recogió siendo modelo profesional. “Se estimula a las chicas en el cuidado de ellas mismas y de su imagen, pero también de sus raíces y de su cultura. Esto último es una forma de darle valor agregado a la acción de las mujeres. Buscamos destacar la belleza de la mujer calchaquí. Es importante ayudar a las chicas en esta construcción de su identidad y sumamos también a aquellas que son tímidas, para que adquieran seguridad a la hora de moverse. Apelamos a compartir en grupo y desarrollar la belleza interior, y que las chicas tengan un espacio sano donde compartir. Además, desde la escuela incentivamos la participación de las chicas en diversos ámbitos. Incluso, estamos colaborando con la formación de ligas de fútbol y vóley femenino local”, afirmó.

“El modelaje es algo muy lindo y me gusta poder hacerlo en Seclantás, a la par de mostrar las bellas prendas que acá se confeccionan. Trabajamos mucho en valores como el compañerismo y el trabajo en equipo”, añadió Nancy, que modela junto con las chicas.

Motivación

Para las chicas desfilar y participar de las sesiones fotográficas es una experiencia totalmente novedosa y original. “Participar de este nuevo proyecto me motiva muchísimo. Modelar siempre fue mi sueño. Además, podemos mostrar las prendas propias de nuestra tierra, lo cual me llena de orgullo. Es una oportunidad para experimentar nuevas cosas y adquirir nuevos conocimientos”, dijo a El Tribuno Morena Yapura, de 14 años y oriunda de la localidad de Molinos.

Trabajo artesanal

Por su parte, Agustina Pistán, de 16 años, destacó: “Tener un grupo en Seclantás en el que se pueda hacer este tipo de actividades es maravilloso, al igual que poder modelar las prendas de nuestros artesanos y que lleguen a mostrarse en distintos lugares”.

Confianza en uno mismo

En tanto, Soledad González, de 14 años, relató su experiencia. “Participo en todas las actividades de la escuela de modelos y siento que me cambió la vida en muchos aspectos. Aprendí a caminar, a pararme, a hacer poses, a sonreír de una manera natural, que es lo mejor. Antes de salir a la pasarela tengo muchísimos nervios, pero luego se siente genial haberlo logrado, porque te llenás de confianza en vos misma y te dan muchas ganas de volver a hacerlo. Es una experiencia única que muchas chicas sueñan, pero pocas lo logran. Y no tiene palabras el poder lucir las prendas de mi tierra. Me encanta colaborar con mi granito de arena para que la gente de otros lugares conozca lo lindo que quedan esos ponchos, y todo el trabajo, el esfuerzo y el talento de nuestros artesanos”, finalizó.

Sin dudas, una iniciativa que puede ser el puntapié para muchas otras más.

“Incentivamos la participación de las chicas en diversos ámbitos, como ligas locales de fútbol y vóley”.





Aprender y capacitarse

La escuela de modelos planificó una serie de capacitaciones para todo el año. La primera de ellas se llevará a cabo en la localidad de Seclantás los días 19 y 20 de mayo próximos.

Se trata de un curso integral de maquillaje, peinado y cuidado de la piel, que estará a cargo de la maquilladora profesional Cris Matorras, de Salta capital.