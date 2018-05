Habrá una interesante recorrida por los museos a pura bicicleta

Salud, cultura y deportes son los tres pilares que movilizan el proyecto de bicicleteada en los museos. En esta ocasión el tercer encuentro se concretará el próximo 19 de mayo, desde el museo de Bellas Artes, a partir de las 8.30.

En diálogo con El Tribuno, Carolina Mitchel, directora del Museo de Bellas Artes, destacó que la idea es unir los museos en un paseo. Además, en las visitas por los distintos museos durante el recorrido, los participantes reciben un trozo de tela con el que se construye un telar al final de la jornada.

El recorrido en bicicleta por los museos partirá del Bellas Artes, y luego se dirigirán al Mercado Artesanal, Arte Contemporáneo, Alta Montaña, Gemes y Vaqueros, para cerrar nuevamente en el que está ubicado en Belgrano y Sarmiento.

En esta ocasión la movida tiene un incentivo especial, ya que el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Mitchel destacó que la invitación es para toda la familia, por lo que teniendo en cuenta que el recorrido es extenso, los más pequeños contarán con un grupo de profesores con los que podrán realizar un paseo de vuelta a la manzana y volver al museo a participar de encuentros de arte, realizando figuras y dibujos en el museo.

Esta tercera bicicleteada se logra gracias a la articulación de los miembros de la Secretaría de Deportes y Cultura con el Ministerio de Salud, que facilitará, incluso, un grupo de nutricionistas para que acompañen el proyecto que apunta a revalorizar la salud y promover el uso consciente de las bicicletas en la ciudad.

Participantes

La movida contará con la presencia de efectivos de los bicipolicías, además de miembros de la Subsecretaría de Tránsito, una ambulancia y la cobertura de una seguro para todos los participantes.

La inscripción para el evento se realizará el mismo día a partir de las 8.30 y no se requiere de ningún elemento especial. "No queremos que nadie deje de venir por no tener un casco, por ejemplo; sin embargo buscamos promover la seguridad a la hora de circular en bicicleta por la ciudad", señaló.

Mitchel recordó que la movida se realizará una vez al mes hasta fin de años. Además, adelantó que desde el museo, junto a la Asociación de Ciclistas de Salta y la Secretaría de Deportes esperan presentar un proyecto para la creación de estaciones de bicicletas con los móviles que fueron robados y recuperados. "Es un proyecto ambicioso y que va lentamente, pero creo que vamos a lograrlo", confesó la directora del Museo de Bellas Artes.