Tragedia de Once: Ricardo Jaime fue condenado a 8 años

La Cámara Federal de Casación Penal modificó las primeras condenas por la tragedia ferroviaria de Once que recayeron sobre los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el empresario Claudio Cirigliano, entre otros.

Así lo resolvió la Sala I, al resolver en torno a las penas impuestas en el juicio por el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal: puntualmente a Jaime se le fijó la condena a 8 años, a Schiavi 5 años y medio, a Cirigliano 7 años y al maquinista 3 años y 3 meses, pudo saber NA.

De todos modos, por el momento ninguno de los acusados irá preso, pues las defensas tendrán la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese primer juicio, fueron condenados 28 acusados, entre ellos 9 años de prisión para Cirigliano, ex titular de TBA; de 8 para Schiavi y 6 para Jaime, ex secretarios de Transporte.