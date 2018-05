Racing va por un golpeado Arsenal

Racing recibirá hoy a un Arsenal golpeado por las deudas en el estadio Presidente Perón, en un partido postergado de la vigésimo quinta fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará desde las 17 -sufrió dos cambios de horario por decisión de la Superliga-, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado por TNT Sports.

Por una deuda salarial de dos meses y medio, el conjunto de Sarandí no se entrenó durante dos días y, luego de amenazar con no presentarse al partido, levantó la medida de fuerza tras acordar un plan de pago con la dirigencia.

Para el duelo, el entrenador de Racing Eduardo Coudet no contará con sus dos centrales titulares, Leonardo Sigali y Alejandro Donatti. El primero de ellos sufrió una lesión muscular, mientras que el excanalla está con algunas molestias y por eso no será arriesgado.

Si se toma como parámetro la formación que viene de vencer a Estudiantes, habrá seis cambios en total entre los que se destacan los regresos de Ricardo Centurión y Lisandro López por Zaracho y Brian Mansilla.

De sumar de a tres, Racing quedará a un punto de Independiente y a dos de Huracán, los últimos dos equipos que están en zona de ingreso a la Copa Libertadores 2019, a los que podrá pasar en la última fecha si la academia gana y alguno trastabilla.

En tanto, Arsenal viene con la motivación de haber goleado en la pasada jornada a Rosario Central. Como no pudo realizar todos los entrenamientos que hubiera querido por la medida de fuerza, el entrenador Sergio Rondina confirmará la alineación minutos antes del inicio del partido.



RACING ARSENAL

J. Musso M. Aquino

R. Saravia G. Ferreyra

M. Barbieri M. Curado

G. Piovi C. Corvalán

A. Soto F. Milo

N. Domínguez E. Purita

N. Cardozo G. Alanís

D. González A. Antilef

R.Centurión D. Drocco

L. López D. Chaves

L. Martínez S. Lomonaco

DT: E. Coudet DT: S. Rondina.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Jorge Baliño.

Inicio: 17. TNT Sports.