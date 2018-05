El baile como espacio de reflexión, creatividad colectiva y alternativa

Daniel Sagárnaga

El Tribuno

Hasta este domingo se desarrollará el “2º Festival Danza al Margen” en diversos puntos de la ciudad, con la participación de bailarines de la región y especialistas en video-danza.

La apertura se llevará a cabo en la plaza 9 de Julio, este jueves desde las 18, con la participación de autoridades y bailarines.

“Danza al Margen” es un espacio dedicado a la producción artística de bailarines emergentes, que se lleva a cabo por iniciativa privada, con la organización de Alma Canobbio y Exequiel Ramos.

Como actividad central se realizará un espectáculo con bailarines del NOA, este sábado a las 21.30, en la Salón Auditórium, Belgrano 1349.

En el marco del festival también habrá debates, performances callejeras, y, por primera vez, el “6º Coloquio internacional perspectiva en torno del arte contemporáneo” organizado por IICA, UNSa. Del 10 al 13 se dictará en el Museo de Bellas Artes, Belgrano y Sarmiento el taller de videodanza “Un diálogo cámara-cuerpo. Principios y práctica experimental”, dictado por Silvina Szperling, directora del Festival Internacional de Video-Danza BA de Buenos Aires, también miembro fundador del Circuito Videodanza Mercosur. Szperling proyectará los videodanza ganadores del 16º FVDBA.

“Danza al Margen es un espacio para bailarines emergentes, creado por los mismos bailarines. Esta es la única forma de crecer como artistas sociales. Entendemos que el Estado nunca nos va a dar el espacio para que nos realicemos. El Ballet se llama ‘estable’ porque es estático, lo que se queda quieto. Para nosotros, en cambio, el artista es lo dinámico, es el que produce los cambios... Un elenco estable es necesario para conservar, para mostrar o no sé cuáles serán los objetivos puntuales, pero eso no es la danza actual, sino la que se hacía en Francia en el 1600. Todo bien con hacerlo, pero nosotros preferimos estar en la calle y producir contenidos en forma independiente. Para este encuentro recibimos apoyo de la Secretaría de Cultura, pero me estoy refiriendo a que no hay una política cultural que lo contenga. Y en una situación de crisis es cuando más necesitamos lo emergente. Por eso, si no hay espacios que contengan esto, las ideas empiezan a salir y nos empezamos a juntar y a generar cambios, porque es el artista el agente de cambio de una sociedad: crea nuevas identidades. Al producir nuevas ideas, de aquí también salen las nuevas identidades”, señala Alma Canobbio.

Bailarina, actriz, docente y coreógrafa, Alma Canobbio es una figura de la danza contemporánea en Salta, que con la obra “Crónica imposible de un círculo atroz”, obra de teatro-danza y homenaje a Miguel Ragone, como parte el elenco de “La otra vuelta artes escénicas”, logró reconocimientos y participó a principios de este año del IV Encuentro Internacional de Teatro Comunitario de Río de Janeiro y Encuentro Internacional de Dramaturgia de Ciudades Crioullas en Brasil.

“¿Para qué sirven las danzas en épocas de crisis?”, se pregunta la bailarina. “Para exorcizar la tristeza, seguramente. Y no está mal. Bailar sirve para muchísimas cosas y nos hace personas completas porque es imprescindible bailar, el cuerpo lo precisa. Pero esencialmente la danza nos da belleza y diversión. Y eso es lo primero que perdemos en una crisis: el estado de alegría y comunicación. Por eso en las crisis las personas andan feas y amargadas y solitarias. Pero la danza nos saca de ahí y en su lugar da a luz a personas creativas, completas; nos empuja a salir del pozo al que nos arrojan las crisis. Y al bailar y al ver bailar, lo que hacemos y lo que vemos es la belleza en movimiento”, se apasiona Alma.

“Lo que sí puedo decir es que es auspicioso que hayan llegado un montón de propuestas. Con este festival cierra el círculo entre producción de obra y encuentro de danza del NOA. Un espacio de formación de la escena”, dice.