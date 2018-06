Nobleza y El Carril largan primero en el Valle

Una atrapante y prometedora fin de semana propone la Liga del Valle de Lerma, porque su tercer fecha será exclusivamente de clásicos.

Los protagonistas encargados de dar el puntapié y que proponen una alta dosis de adrenalina, serán Atlético Nobleza y Sportivo El Carril, que se enfrentarán hoy a partir de las 16.15, por la Zona A.

En el primer clásico de valle se juega en la localidad de El Carril. Ambos equipos llegan con la necesidad de levantar cabeza y conseguir su primera victoria ya que se ubican en los últimos puntos con una unidad.

“Empatamos el primer partido, perdimos el segundo y esta es una inmejorable ocasión que tiene Nobleza para recuperarse frente a un clásico rival. Por eso esperamos que la gente nos acompañe, con una colaboración que nos permitirá afrontar los costos que demanda la organización de los partidos como local”, fue el pedido que hizo el dirigente de Atlético Nobleza, Darío Raposo, durante la semana.

El clásico tiene todo el condimento que requieren los hinchas para darle un colorido especial a las tribunas y el aliento incondicional al club de sus amores.

Esta fecha especial continuará mañana y se espera que los fanáticos de cada club y localidad, le den un toque de distinción a la jornada.

En Coronel Moldes, San Bernardo, líder de la zona A, se las verá con Deportivo La Merced, mientras que Atlético Chicoana chocará con San Agustín.

Por la zona B, habrá duelo de líderes, Atlético Cerrillos y Massalin y Celasco se enfrentarán para mantenerse en lo más alto del torneo.

En Campo Quijano, Huaytiquina y Boroquímica, se batirán a duelo mientras que Olimpia Orienta y Juventud Unida, encenderán Rosario de Lerma; todos desde las 16.15.

El programa:

Hoy, a las 16.15

Atl. Nobleza vs. El Carril

Árbitro: G. Giacoboni



Mañana, a las 16.15

San Bernardo vs. La Merced

Árbitro: Miguel Flores



Chicoana vs. San Agustín

Árbitro: Raúl Marco

Huaytiquina vs. Boroquímica

Árbitro: Facundo Vizgarra



Atl. Cerrillos vs. Massalin

Árbitro: Diego Olivera

Olimpia vs. Juventud U.

Árbitro: Cristian Lambertín