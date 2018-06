Cinco datos curiosos de los duendes de jardín a los que hoy homenajeó Google

1.Un poco de historia del gnomo de jardín

Como cuenta la animación, el gnomo de jardín común se originó en la Alemania del siglo XIX en la zona minera de Turingia.

Sin embargo las figuras de los gnomos son mucho más antiguas. Éstas aparecieron por primera vez en el siglo XIII en Anatolia (hoy Turquía) y reaparecieron en la Italia del siglo XVI, explica el equipo creativo de Google en la página de Doodles.

2. Cómo se fabricaban

Los artesanos de Turingia son quienes se llevan el crédito por sus creaciones con barbas peludas y sombreros puntiagudos. Los esculpían a mano, fabricaban los moldes, donde luego vertirían arcilla de muy buena calidad para fabricarlos en cantidad.

Luego los pintaban a mano y los horneaban a alta temperatura para hacerlos más resistentes y fijar el color.

3.Cuál era la función de los gnomos de jardín

Impulsados por los mitos locales y mayor tiempo de ocio, los gnomos comenzaron a encontrar sus hogares en jardines en toda Alemania. Según la leyenda, protegen estos jardines y traen buena suerte, informa The Sun.

