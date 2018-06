El Atlético Cerrillos buscará recuperarse, tras los destrozos provocados por el viento

¿Son importantes los daños que sufrieron las instalaciones del Club a consecuencia del viento?

Sí. La fuerza del viento causó el desplome de toda una pared o tapia perimetral del predio. Son aproximadamente entre 35 y 40 metros lineales, que se extendían a la vera de la ruta provincial 23, Camino a Rosario de Lerma. Se trataba de una pared antigua, de adobe, que no soportó las ráfagas que azotaron a la localidad en la madrugada de ayer. La caída de la pared también destruyó los baños. Es así que cuatro sanitarios quedaron inhabilitados. Además, en la zona de los vestuarios habíamos colocado un sobre techo sobre la losa para protegerla de la humedad durante el verano. Toda la estructura de correas y chapas volaron por los aires. Los daños fueron muchos. A esto se suma la caída de postes con reflectores, que iluminaban la campo de juego. Todo quedó destrozado.

Además de lo económico, ¿qué otros inconvenientes les acarrea esta situación?

Justamente ahora estamos jugando el campeonato anual de la Liga de Fútbol del Valle de Lerma. En estas condiciones no vamos a poder jugar de locales. No vamos a poder ser habilitados, con lo que se ve afectada la recaudación. Transitamos la cuarta fecha y estamos segundos, con nueve puntos, pero esta situación ahora nos complica. Vamos a tratar en lo posible que no afecte lo estrictamente futbolístico.

Recientemente la institución cumplió cien años y para celebrarlo habían inaugurado obras. ¿Estas fueron afectadas por el fenómeno climático?

En abril de este año el Club cumplió cien años de vida institucional. En ese marco habíamos inaugurado hace algunos meses el alambrado perimetral del campo de juego, que había sido renovado a nuevo. Y recientemente una tribuna. Gracias a Dios esas nuevas obras no fueron afectadas por el viento. Pero hay mucho por hacer, ahora para dejar las instalaciones en buenas condiciones. Ya nos pusimos manos a la obra para realizar gestiones y ver cómo recaudar fondos para construir nuevamente el paredón, los baños y reparar los vestuarios y el sistema de iluminación.

¿Cómo planifican superar esta dura situación?

Ya veníamos atravesando una situación económica complicada, como casi todas las instituciones. Ahora se profundiza la problemática. Vamos a acercarnos a las autoridades, a tocar puertas y fundamentalmente a planificar acciones para recaudar fondos. El Club Atlético Cerrillos es muy querido en el medio y estamos seguros que los vecinos van a colaborar para que salga adelante. Por lo que todos aquellos que estén en condiciones y quieran colaborar pueden comunicarse al 0387 - 154662509. Recibimos todo tipo de materiales o ayuda que los cerrillanos y los simpatizantes del club puedan aportar. Se trata de una institución que más allá de lo deportivo, cumple una importante función social.

Es un Club centenario, uno de los más antiguos del Valle de Lerma. ¿Cuántos jóvenes asisten habitualmente a sus instalaciones?

El fútbol es la actividad más convocante. A las inferiores concurre cerca de un centenar de chicos y en las categorías reserva y primera, otros 40 o 50. También el voley atrae mucho a la juventud. Tanto en masculino como en femenino participan también cerca de un centenar de deportistas.