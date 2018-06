El Federal A arrancará el 9 de septiembre y no habrá ascensos masivos

Con la presencia de José Muratore, representando a Juventud Antoniana, y de Juan Carlos Ibire, en representación de Gimnasia y Tiro, 32 de los 36 clubes del Federal A se reunieron en calle Viamonte en el cónclave extraordinario del Consejo Federal en el que quedaron definidos varios detalles en relación al próximo campeonato de la tercera categoría.

A grandes rasgos, se definió de manera unánime que el próximo torneo arrancará recién el 9 de septiembre. Y otro de los puntos salientes es que no habrá ascensos masivos, como se suponía. Solo habrá dos plazas de ascenso y ocho descensos. Y esto es en virtud de que aún no está definida en un ciento por ciento la reestructuración de la B Nacional para el 2019. De todas formas, esto estará sujeto a modificaciones y no se descarta que sobre la marcha se modifiquen los cupos de ascensos y descensos en relación a una hipotética aprobación de la nueva estructura de la B Nacional para antes de septiembre.

En los próximos días quedará definido el formato del torneo. Se baraja una posibilidad de que se dispute en dos zonas de 18 equipos; o en tres de 12. Pero la moción que se impondría es la de volver a regionalizar, con cuatro zonas de 9 equipos.