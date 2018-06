Arranca el Mundial: Rusia y Arabia Saudita, en el primer acto  

El seleccionado de Rusia, que sustentado en su localía buscará acceder por primera vez a los octavos de final, jugará hoy contra Arabia Saudita, dirigido por el argentino Juan Antonio Pizzi, en el cotejo inaugural de la XXI Copa del Mundo. Néstor Pitana será el árbitro en el Estadio Olímpico Luzhniki, en Moscú, donde el juego arrancará a las 12 de Argentina y será televisado por la TV Pública y DirecTV. El Grupo A lo completan Uruguay y Egipto, que se enfrentarán mañana.

Rusia tiene a la Copa del Mundo en casa y ni así es considerada para superar por primera vez la fase de grupo luego de haber participado en tres mundiales (1994, 2002 y 2014).

Media hora antes del inicio del partido (11.30 de Argentina) las luces del estadio se encenderán y habrá un intenso espectáculo musical con Robbie Williams junto a la aclamada soprano rusa Aida Garifullina.

No ganan desde el 7 de octubre pasado cuando vencieron 4 a 2 a Corea del Sur, en Moscú, para sumar siete partidos sin vencer con tres empates y cuatro reveses. Además, no tiene figuras y solo se puede hablar de un par de valores como el arquero Igor Akinfeev (CSKA Moscú), el delantero Fyodor Smolov (Krasnodar).

Arabia, por su parte, jugará su quinto mundial luego de participar en 1994, 1998, 2002 y 2006.

Pizzi, quien fue campeón de la Copa América Centenario con Chile en el 2016, asumió como DT de los árabes en diciembre pasado sumando nueve partidos con tres victorias, un empate y cinco reveses. “Los hijos del desierto”, así se conoce al equipo árabe, cuenta como figura con el delantero Mohammad Al Sahlawi, quien en la eliminatoria asiática hizo 16 goles en 14 cotejos.

El presidente Vladimir Putin inaugurará el Mundial en compañía de sus aliados y casi sin la presencia de dirigentes occidentales, que decidieron boicotear la ceremonia, aunque no el torneo.

Probables formaciones

Rusia: Igor Akinfeev; Vladimir Granat, Ilya Kutepov y Fedor Kudriashov; Aleksandr Golovin, Alan Dzagoev, Aleksandr Erokhin, Aleksandr Samedov y Yury Zhirkov; Alekseis Miranchuk y Fyodor Smolov. DT: Stanislav Cherchesov.

Arabia Saudita: Yasser Al Musailen; Mohammed Al Burayk, Osama Hawsawi, Omar Othman y Yasir Al Sharani; Salman Al Faraj, Abdullah Otayf y Taiseer Al Jassim; Yahia Al Shehri y Salem Al Dawsari; Mohammad Al Sahlawi. DT: José Antonio Pizzi.



Arbitro: Néstor Pitana - Cancha: Estadio Olímpico Luzhniki - Hora de inicio: 12 de Argentina - TV: TV Pública y DirecTV