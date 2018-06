Video: Así votaron los diputados salteños

Tras una maratónica sesión que duró más de 20 horas y en un falló histórico hoy obtuvo media sanción el proyecto para la legalización del aborto. De los siete diputados salteños solo expusieron cuatro. Acá te mostramos lo que dijeron los funcionarios salteños

Una cosa es despenalizar el aborto y otra es abrirlo irrestrictamente”El diputado Miguel Nanni fue otro de los que se pronunció en contra de la despenalización del aborto. “Se nos ha puesto en la tarea de resolver un dilema moral muy grande.

“La despenalización del aborto nos ha despertado profundas divisiones... Por primera vez vamos a dirmir una ley no por nuestros colores políticos sino por nuestras sensibilidades o nuestros argumentos y prueba de ello es que hasta ultimo momento estamos viendo cual es el camino que va a tomar la legislación argentina en este tema tan reñido. Y si esta tan reñido es porque nadie puede decir que tiene una verdad absoluta.

Nanni repasó la aprobación de otras leyes como el divorcio o el matrimonio igualitario, pero sostuvo que este es un caso muy distinto.

“Una cosa es despenalizar el aborto y otra es legalizar el aborto. Abrirlo irrestrictamente”, finalizó. Por su parte el diputado denunció que lo apretaron para que vote en contra.





Martín Grande

El diputado salteño, Martín Grande se manifestó terminantemente en contra del proyecto que legaliza el aborto. En sus argumentos, puso de ejemplo la vida reproductiva de los marsupiales. Este tipo de animales suelen tener un breve desarrollo en el útero materno y tras el parto, continúan su desarrollo en el interior de una estructura especializada conocida como marsupio o bolsa marsupial.

En relación a esta comparación, Grande expresó: “No se si saben como vive un marsupial y como se reproduce. Acuérdense que los marsupiales terminan su desarrollo fuera del seno materno. Se arrastran y terminan mamando de la bolsa de marsupios durante meses, hasta que termina su desarrollo”.

Luego agregó: “Entonces yo me pregunto, si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros estarían prendidos a la teta de sus madres cuando llega el momento del aborto, sería tan fácil tomarlos y tirarlos a la basura como pretenden algunos dentro de este recinto”.

Grande reconoció que la implementación de la educación sexual en las escuelas fracasó. “Nos hemos encargado, los que han tenido la responsabilidad de gobernarla (provincia), de no dar educación sexual en todos estos años”.

Andrés Zottos

Andrés Zottos se pronunció hoy en el Congreso alrededor de las 22.30 de la noche y fue el segundo diputado nacional por Salta en manifestarse en el recinto. En sus palabras anticipó su voto negativo a la aprobación del proyecto y criticó la falta de insumos para la salud en la provincia. Entre otras palabras dijo: “El derecho a la vida es un derecho primario y fundamental. ¿Cómo se entiende que matar una vida pueda ser gratuita? La Argentina no termina en Capital, por eso quiero que escuchen a la gente del interior. El derecho a la vida es el derecho fundamental, no hay libertad sin derecho a la vida”.

En parte de su discurso también citó a Leonardo Da Vinco con la frase "El que no valora la vida no se la merece", lo que le valió críticas y burlas que lo pusieron como tendencia en Twitter. También, mentras hablaba, el conductor Jorge Rial, criticó por esta red social al diputado por arrancar su discurso con saludos y luego comparar el aborto con un tumor. Rial es una de las personalidades con más seguidores en Twitter (3,67 millones), lo que ayudó a que sus dichos enseguida se viralizaran.

Alfredo Olmedo

El diputado nacional Alfredo Olmedo le pidió esta tarde al presidente Mauricio Macri que vete la ley que legalizar el aborto y que trata en un histórico debate la Cámara baja: “No le apague la luz a los argentinos que vienen”, manifestó el legislador.

“Presidente (Mauricio) Macri usted se manifestó a favor de la vida, a lo cual respeto. Así lo planteó en su campaña y públicamente. Ya vetó la ley de la luz y quizás le apagó la luz a muchos argentinos. Vete la ley del aborto si sale: no le apague la luz de la vida a los argentinos que vienen”, dejo el diputado.



Si la solución del aborto es matar al niño por nace hemos vuelto a fracasar. Fracasó la historia Argentina, por eso curiosamente buscan que un niño no tenga vida. pero que fracasaron, fracasaron los valores, respeto, ética; valores de las mujeres y las responsabilidades de los hombres, porque donde hay un embarazo hay un hombre, no lo dejen de lado”, comenzó su alocución el legislador.

“No enterremos el futuro de la Argentina matando a un niño por nacer. Hagamos las leyes para que nuestro hijos tengan una Argentina distinta, donde nos comprometimos todos, donde los valores donde haya igualada de oportunidades y no igualdad de muertes. Plantean la salida del aborto con un aborto seguro, seguro que se muere un chico, no tengan duda y seguramente la ponemos en riesgo a la madre. Gratuito, gratuito no hay nada señor presidente la pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Que vamos a pedir la plata al Fondo (Monetario Internacional) para pagar los abortos? Yo no lo voy a permitir”, declaró Olmedo.