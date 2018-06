"Chiqui" Tapia respaldó a la Federación Española

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró este jueves que "hubiera hecho lo mismo" que su colega de la Federación Española, Luis Rubiales, quien echó al entrenador Julen Lopetegui, si un caso como ese se daba en el seno de la Selección argentina.

"Si hubiera sucedido eso, habría hecho lo mismo y lo hubiera despedido , dijo Tapia en relación q la decisión que tomó Rubiales con Lopetegui, a dos días de comenzar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección española, tras ser anunciado como DT de Real Madrid.

En declaraciones a la prensa en el acto de apertura de la Casa Conmebol, ubicada en el centro de Moscú, Tapia hizo referencia al conflicto suscitado luego wue el Real Madrid anunció que Lopetegui sería el reemplazante de Zinedine Zidane, una vez que hubiera terminado su tarea con la "Roja" en Rusia 2018.

"El objetivo de toda la Federación Española y del fútbol español era el Mundial, y si el técnico comete un error como ese, yo también lo hubiera despedido, porque no tiene la cabeza en el objetivo", agregó "Chiqui".

.Tapia se refirió también al posible papel de la Selección argentina en el Mundial 2018 y expresó que hacer un buen torneo sería "estar entre los cuatro primeros".

Consultado por la agencia NA, Tapia recordó que "fuimos la única selección que en el término de las eliminatorias tuvo tres cuerpos técnicos, que hay selecciones que hace 8 o 10 años que trabajan igual, y que tras lo sucedido, tener un buen Mundial es estar entre los cuatro mejores".

"El conjunto fue responsable. En AFA pasó mucho, porque en el proceso que tuvo (Gerardo) Martino, que fue el más largo -de 2 años- la dirigencia no aportó los jugadores y por eso se fue.

Tenemos mucha responsabilidad porque no se trabajó para el recambio generacional y no había proyecto en las juveniles y salíamos rápidos de las competencias", se sinceró el presidente de la AFA.

Por ese motivo Tapia indicó que "hay que ser realista" y por eso es que "tener un buen Mundial, es estar entre los cuatro primeros".

"Lo veo bien (a Messi). Ojalá que él pueda disfrutar del Mundial. Decimos si no gana el Mundial no puede superar a Maradona y creo que son comparaciones que debemos dejar de lado", explicó el máximo dirigente de la AFA en la inauguración en Moscú de la Casa del Fútbol de la Conmebol, que busca promocionar en Rusia-2018 la candidatura de Argentina, Uruguay y Paraguay a albergar el torneo en 2030.

"Debemos disfrutarlo, debemos ayudarlo también para que tenga lo que se merece. Él más que nadie quiere tener su mejor Mundial, se ha preparado para esto. Me parece que está en un momento muy especial, por la madurez, pero hay que ayudarlo, dejarle que él también disfrute, no darle toda la responsabilidad siempre. El fútbol es un juego colectivo, un juego de equipo donde todos son importantes", agregó.

Además Tapia le quitó presión al capitán argentino Lionel Messi y agregó que lo ve "bien", y se mostró optimista sobre que "pueda disfrutar del Mundial. Decimos si no gana el Mundial no puede superar a (Diego) Maradona y creo que son comparaciones que debemos dejar de lado".