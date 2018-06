Pese a las recomendaciones, algunos comercios sacaron la basura 

No habrá servicio de recolección de residuos, por el paro de Camioneros que arrancó ayer a las 21 se extenderá hasta las 21 de hoy.

Ayer, Agrotécnica Fueguina recomendó ayer que los vecinos y comerciantes no sacar la basura debido a que no podrá realizar la recolección de residuos a causa del paro de Camioneros. El gremio comunicó oportunamente a la empresa que la adhesión al paro que arrancó a las 21 de ayer y se extenderá hasta las 21 de hoy. Por lo tanto, no hubo recolección nocturna de residuos, ni tampoco habrá recolección matutina.

De igual forma, no habrá servicios generales de limpieza en la ciudad de Salta.