Islandia, sin fórmula mágica para detener el juego de Lionel Messi

Heimir Hallgrímsson, seleccionador de Islandia, aseguró que no tiene “una fórmula mágica” para frenar al astro Lionel Messi y reconoció que no tiene pensado ponerle una marca individual en el estreno de su equipo ante Argentina en Rusia-2018.

“No tengo ninguna fórmula mágica (para frenar a Messi). Todos intentaron pararlo siempre y siempre se las arregló para zafar y anotar. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Todo lo que haremos lo haremos juntos, nos ayudaremos entre nosotros y lo intentaremos hacer como equipo”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

“Sería injusto darle a un solo jugador la tarea de cubrir a Messi, no sería justo”, añadió sobre un posible marcaje individual a la estrella albiceleste. Aun así, el técnico previno de la necesidad de estar concentrados a nivel colectivo y de no centrarse exclusivamente en Messi ya que cualquier jugador albiceleste podría aprovecharlo para marcar diferencias. “Es un equipo lleno de jugadores talentosos. Solo recibo preguntas sobre Messi, pero el equipo está lleno de buenos jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo cada semana y si nos centramos demasiado en un solo jugador, va a llegar a otro para hacernos daño”, señaló.

El selecionado vikingo disputará en Rusia su primer Mundial, luego de haber sorprendido al mundo en la Eurocopa-2016, donde eliminó a Inglaterra en octavos de final y donde solo la anfitriona Francia pudo dejarla fuera en cuartos.

A pesar de ello, Hallgrímsson valoró que “no es un milagro” que su equipo esté en Rusia a pesar de ser un país con poco más de 300.000 habitantes. “Estamos en el puesto 22 de la FIFA, nos hemos merecido estar aquí. No creo que sea un milagro. Es un gran trabajo de la federación, del cuerpo técnico, del equipo y en especial de los jugadores. Ningún equipo puede ganar partidos sin buenos jugadores”.

Las pelotas paradas es una de las especialidades de Islandia. “Es una de nuestras identidades. Es una de nuestras fortalezas. Argentina no va a ser diferente en este caso, vamos a intentar aprovecharlo. No es un tema de altura o no, siempre vamos a intentar aprovechar nuestras fortalezas”, sentenció el seleccionador islandés.